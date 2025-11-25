HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đóng Quỹ phòng, chống thiên tai là nghĩa vụ của người lao động

MAI CHI

(NLĐO)- Số tiền người lao động trong doanh nghiệp đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai bằng 1/2 mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng

Mới đây, người lao động tại một doanh nghiệp ở phường Hòa Hưng, TPHCM phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc công ty thông báo thu tiền Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2025, mức đóng là 95.000 đồng/người.

Công ty cho hay việc thu quỹ thực hiện theo thông báo từ chính quyền địa phương, song người lao động băn khoăn không biết việc đóng quỹ này là nghĩa vụ bắt buộc hay tự nguyện?

Giải đáp vấn đề này, ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, cho hay theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Người lao động tại TPHCM đóng góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung

Người lao động tại TPHCM đóng góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung

Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng cho việc cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Quỹ cũng được sử dụng để hỗ trợ cho các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dự án điều tra cơ bản và các hoạt động phòng, chống thiên tai liên tỉnh, liên vùng, liên ngành...

Cũng theo Nghị định này, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định pháp luật về lao động đóng góp vào quỹ hàng năm như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động); ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 lần theo 1 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

- Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định ở trên, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Căn cứ quy định trên, việc đóng góp cho Quỹ phòng, chống thiên tai là nghĩa vụ bắt buộc đối với người lao động.

Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31-12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.


