Ngày 24-11, tại Công ty TNHH Đức Toàn (Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt lũ vừa qua. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân dự và trao hỗ trợ.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG



Tại chương trình, 62 ĐV, NLĐ của Công ty TNHH Đức Toàn được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người, từ nguồn kinh phí 1 tỉ đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dịp này, LĐLĐ TP Hải Phòng hỗ trợ 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 150 triệu đồng. Ngay sau chương trình, LĐLĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục nhận thêm 200 triệu đồng hỗ trợ từ LĐLĐ TP Đà Nẵng và sự đóng góp của nhiều đơn vị khác.

Tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như các LĐLĐ tỉnh bạn.

"Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cam kết phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, minh bạch, bảo đảm mỗi phần quà đến tay ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm nhất" - bà Thủy khẳng định.

Theo bà Thủy, chỉ trong thời gian ngắn, Gia Lai đã liên tiếp chịu tác động của bão số 13 và trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ĐV, NLĐ. Bão số 13 và trận lũ lịch sử vừa qua đã càn quét nhiều địa phương phía đông tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại kinh tế hơn 6.000 tỉ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến hàng vạn người dân, trong đó có nhiều ĐV, NLĐ.

"Trong lúc khó khăn, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, các tổ chức và địa phương trên cả nước, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã tiếp thêm nguồn lực để NLĐ sớm ổn định cuộc sống" - bà Thủy cho hay.

Chị Nguyễn Thị Nhi (trú phường Quy Nhơn Bắc) - công nhân Công ty TNHH Đức Toàn, cho biết nhà cửa hư hỏng hoàn toàn, kinh tế gia đình kiệt quệ sau 2 đợt thiên tai liên tiếp. Chồng chị bị thương nặng trong bão, hiện đang phẫu thuật ở TP HCM, khiến cuộc sống vốn nhọc nhằn nay lại thêm khó khăn. "Trong lúc nguy nan, được bà con chòm xóm và các nhà hảo tâm giúp đỡ, và giờ là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu không có sự chung tay này, tôi không biết phải gượng dậy thế nào"- chị Nhi nói.

Giúp đoàn viên, người lao động đứng lên sau bão lũ

Cùng với các phần quà hỗ trợ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời chia sẻ sâu sắc đến chính quyền, người dân và toàn thể ĐV, NLĐ tỉnh Gia Lai về những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra. Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhân dân, nền kinh tế địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của NLĐ.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG



Trước tình hình khó khăn cấp bách, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, góp phần cùng địa phương và doanh nghiệp khắc phục hậu quả, giúp cán bộ, ĐV, NLĐ và người dân sớm ổn định cuộc sống. "Những phần quà hôm nay thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời những khó khăn, giúp anh chị em ĐV, NLĐ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và trở lại lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất"- ông Huỳnh Thanh Xuân nói.

Ông Huỳnh Thanh Xuân cũng bày tỏ nỗi xót xa khi chứng kiến hàng loạt nhà dân, công trình, nhà xưởng... bị lũ tàn phá; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự chủ động của LĐLĐ tỉnh Gia Lai và các cấp, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ kịp thời công nhân, viên chức, NLĐ vượt qua khó khăn.