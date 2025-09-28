"Dòng sông nội tại" khai mở sáng tạo và kết nối cộng đồng

Triển lãm nghệ thuật thường niên "Dòng sông nội tại" (The River Within) lần thứ nhất do Quỹ Sống phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật (APD) tổ chức.

Đây là dự án nghệ thuật mở đầu cho chuỗi triển lãm thường niên nằm trong chương trình "River ơi" - chương trình hành động thứ ba của Quỹ Sống, tiếp nối hai sáng kiến nổi bật trước đó là "Nhà Chống Lũ" và "Hạnh Phúc Xanh".

Nếu các dự án trước tập trung trực tiếp vào an sinh cộng đồng, thì "River ơi" hướng đến chiều sâu văn hóa - nghệ thuật, sử dụng sáng tạo như một động lực để nuôi dưỡng phát triển bền vững, kết nối tri thức, công nghệ và giá trị nhân văn.

Khách tham quan tại triển lãm

Chia sẻ về động lực ra đời triển lãm, chị Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều), người sáng lập và Chủ tịch Quỹ Sống, chia sẻ: "Vẻ đẹp của nghệ thuật có một sức mạnh đặc biệt, giúp con người rộng mở tâm hồn, sẵn sàng hành động và lan tỏa điều tốt đẹp. Qua triển lãm này, chúng tôi mong tiếng nói của nghệ sĩ sẽ trở thành những thông điệp mạnh mẽ cho phát triển bền vững".

Triển lãm quy tụ 14 họa sĩ tên tuổi: Bùi Hải Sơn, Lê Kinh Tài, Nguyễn Thanh Bình, Hồng Việt Dũng, Bùi Tiến Tuấn, Lê Quý Tông, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hè, Phạm Trần Việt Nam, Trương Công Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Đình Hoàng Việt, Trịnh Minh Tiến, Đặng Quang Tiến.

Chị Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều), người sáng lập và Chủ tịch Quỹ Sống, phát biểu khai mạc triển lãm

Các tác phẩm được giám tuyển bởi nghệ sĩ Trần Lương, mỗi bức tranh như một "dòng sông riêng biệt", khi êm đềm, khi dữ dội, vừa phản chiếu hành trình xây dựng, phá hủy của con người trước thiên nhiên, vừa chất chứa sự tự hào, hối tiếc và khát vọng đổi thay.

Với tinh thần "nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối", "Dòng sông nội tại" gợi mở nhiều suy tư về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Qua đó, triển lãm khuyến khích công chúng không chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp, mà còn cảm nhận, thấu hiểu và hành động vì sự phát triển bền vững.

Một góc không gian tại triển lãm

Triển lãm "Dòng sông nội tại" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cuộc hành trình đối thoại đa chiều - nơi nghệ sĩ, công chúng và cộng đồng cùng nhau tìm về dòng chảy nội tại, nuôi dưỡng niềm tin và chung tay kiến tạo một tương lai tích cực, nhân văn và tràn đầy hy vọng.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 5-10 tại không gian Chillala House of Art (TP HCM).