Cộng đồng mạng gay gắt với những KOL muốn “bình thường hoá” sai phạm của Ngân 98

Trần Thái

(NLĐO) - Theo chuyên gia, ranh giới giữa "tự do biểu đạt" và "gây nhiễu thông tin" hết sức mong manh.

Không chỉ gây chú ý bởi quyết định khởi tố, bắt tạm giam, vụ việc liên quan Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) còn khiến mạng xã hội dậy sóng. 

"Điểm chung" bất ngờ

Giữa lúc cơ quan chức năng đang điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", một số tài khoản có sức ảnh hưởng công khai thể hiện sự "cảm thông", thậm chí "bênh vực" hot girl này.

Điển hình, tài khoản có tick xanh mang tên Hà Kiều Anh (hơn 813.000 người theo dõi) liên tục đăng video, livestream khẳng định: "Ngân 98 có bị gì đi nữa tôi vẫn thích, ai chửi kệ". 

Những bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người phản đối lập tức bị chủ tài khoản đáp trả gay gắt, khiến tranh luận càng thêm căng thẳng.

Tài khoản tick xanh Kem Kabi (hơn 251.000 người theo dõi) cũng đăng tải nội dung tương tự, bày tỏ sự ủng hộ Ngân 98 và nhận về lượng lớn người xem.

Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản Kem Kabi còn thể hiện thái độ vừa "bênh vực" vừa "xoa dịu" nhưng lại chứa nhiều lập luận dễ gây hiểu lầm. Cụ thể, người này cho rằng "cái gì cũng hại nếu lạm dụng", "Ngân sai thì pháp luật trị", song đồng thời lại khẳng định "đừng hạ bệ người khác khi họ sa cơ" và "không cổ suý mà cũng không ghét bỏ".

Theo bạn đọc Thanh Tùng, đây là kiểu phát ngôn nước đôi, vừa thừa nhận sai phạm, vừa tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi, dễ khiến người đọc hiểu rằng lỗi của Ngân 98 là "chuyện nhỏ" hay "ai cũng có thể mắc phải".

Đáng lo với những KOL muốn “bình thường hoá” sai phạm của Ngân 98 - Ảnh 1.

Những bài đăng khiến dư luận tranh cãi rằng đó là cảm thông hay cổ súy gián tiếp?

Điểm chung đáng chú ý là các tài khoản đăng bài bênh vực như trên đều kinh doanh sản phẩm làm đẹp online. Một số ý kiến cho rằng việc họ công khai thể hiện sự ủng hộ Ngân 98 có thể xuất phát từ mục đích "tận dụng sức nóng vụ việc" để thu hút tương tác hoặc quảng bá sản phẩm.

Cảm thông hay cổ xúy gián tiếp?

Trên nhiều diễn đàn, người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại rằng việc công khai bênh vực người đang bị khởi tố có thể khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc.

Tài khoản Mạnh Cường viết: "Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, việc người có lượng theo dõi lớn phát ngôn thiếu cẩn trọng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến công chúng hiểu sai vấn đề. Khi vụ việc đang được điều tra, việc bênh vực hay phủ nhận trách nhiệm là không phù hợp".

Đáng lo với những KOL muốn “bình thường hoá” sai phạm của Ngân 98 - Ảnh 2.

Trên nhiều diễn đàn, người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại

Bạn đọc Minh Quang cho rằng: "Tôi thấy nhiều người viết rằng chỉ cần Ngân 98 không làm hại tới mình thì vẫn là người tốt. Quan điểm đó rất đáng lo. Khi người bị khởi tố liên quan hành vi xâm phạm sức khỏe người tiêu dùng, việc công khai ủng hộ họ dễ khiến niềm tin công chúng bị tổn thương và làm sai lệch nhận thức pháp luật".

Theo chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, đây không phải lần đầu mạng xã hội chia rẽ trước một vụ việc liên quan người nổi tiếng. 

"Thường có hai luồng dư luận đối lập, một bên kêu gọi "bảo vệ thần tượng", bên còn lại thì nhấn mạnh "tôn trọng pháp luật". Khi cảm xúc lấn át lý trí, thông tin dễ bị bóp méo, dẫn đến đánh giá sai lệch".

Ông Thắng cảnh báo "hiệu ứng đám đông" khiến nhiều người dễ bị cuốn vào dòng bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm hoặc gây áp lực xã hội không đáng có.

Cũng theo chuyên gia, trong thời đại "kinh tế chú ý", việc một người có sức ảnh hưởng cố tình tạo tranh cãi để tăng lượng theo dõi không còn hiếm. Tuy nhiên, nếu làm điều đó trong bối cảnh liên quan đến pháp luật, ranh giới giữa "tự do biểu đạt" và "gây nhiễu thông tin" hết sức mong manh.

Thông tin về kết quả điều tra ban đầu cho thấy những sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt tiêu chuẩn theo công bố, bị xác định là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" có chứa các chất cấm như sibutramin và phenolphthalein - là những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp, ảnh hưởng tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Ngân không khai báo thành khẩn, có dấu hiệu khai quanh co, đổ lỗi cho người khác nhằm né tránh trách nhiệm.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này trong giai đoạn 2023–2024 ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.


    Thông báo