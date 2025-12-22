Động thái của phụ huynh sau khi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức

Phụ huynh đưa học sinh bán trú trở lại lớp sau khi địa phương xử lý trách nhiệm liên quan vụ ngộ độc - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 22-12, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - cho hay sau quyết định cách chức ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy liên quan đến vụ 41 học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm, nhiều phụ huynh đã yên tâm đưa con em trở lại trường.

Cùng ngày, đại diện Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cũng xác nhận, toàn bộ học sinh diện bán trú đã đi học trở lại, nề nếp dạy và học dần ổn định sau thời gian gián đoạn.

Theo nhà trường, thời gian qua, do chưa có kết luận và hình thức xử lý cụ thể đối với những cá nhân có trách nhiệm trong vụ việc 41 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú hồi tháng 9, nhiều phụ huynh đồng bào Bru - Vân Kiều đã giữ con ở nhà vì lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm.

Mỗi khi hay tin Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện tại trường trong thời gian đang bị tạm đình chỉ công tác, nhiều phụ huynh lập tức đến đón con về vì lo ngại. Ít nhất 4 lần, phụ huynh vào tận lớp đón con giữa buổi, khiến hoạt động dạy học bị gián đoạn, không khí lớp học thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng.

Chỉ đến khi UBND xã Kim Ngân ban hành quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, phụ huynh mới yên tâm đưa con trở lại lớp.

"Trước đây, vụ ngộ độc xảy ra nhưng kéo dài chưa thấy xử lý nên chúng tôi rất lo. Nay xã đã kỷ luật những người có trách nhiệm, phụ huynh thấy phấn khởi và yên tâm cho con đi học lại" - anh Hồ Song - một phụ huynh chia sẻ.

Việc dạy - học của giáo viên và học sinh bán trú Kim Thủy khi nề nếp dạy và học dần ổn định trở lại - Ảnh Hoàng Phúc

Theo giáo viên phụ trách công tác bán trú, số học sinh từng tạm nghỉ học nay đã đi học đầy đủ. Nhà trường đã chủ động chuẩn bị các phương án chăm lo sinh hoạt cho học sinh, từ ăn uống đến chỗ ở, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng cộng 196,5 triệu đồng. Trong đó, riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt tới 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong thời hạn 5 tháng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân - cho biết địa phương đã kiến nghị cấp trên xem xét cho phép duy trì hoạt động bếp ăn bán trú tại trường. Hiện có 75 học sinh là con em đồng bào Bru - Vân Kiều ăn, ở tập trung tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

"Nếu bếp ăn bị đình chỉ kéo dài sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc tổ chức ăn uống, sinh hoạt cho học sinh bán trú" - vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo UBND xã Kim Ngân, sau vụ việc, địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bếp ăn bán trú, phối hợp với nhà trường siết lại toàn bộ quy trình cung ứng, chế biến thực phẩm, phát huy vai trò của tổ kiểm thực nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh tái diễn sự cố tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 19-12, UBND xã Kim Ngân đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Theo quyết định, 2 lãnh đạo nhà trường bị xác định có vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường và uy tín ngành giáo dục địa phương. Để bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự theo quy định, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình - Phó Chủ tịch UBND xã - trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường.



