Động thái mới của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng cùng hai đồng phạm vì liên quan đường dây sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả.



Cơ quan chức năng bước đầu xác định Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu), có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.



Tháng 1-2025, tại EBC Đồng Nai, Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả và Nguyễn Quốc Vũ đã buôn bán số sản phẩm này. Hành vi của những người này được xác định đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Dù cơ quan công an không đề cập đến vai trò của Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy) trong vụ án nhưng nhân vật này lại chính là tâm điểm của dư luận bàn tán.

Nhiều người để lại bình luận mỉa mai trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng nhưng cô vẫn giữ im lặng.

Loạt video quảng cáo "nổ"

Cư dân mạng còn dẫn lại hàng loạt video, bài đăng của Đoàn Di Băng khi cô quảng cáo cho sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả với tư cách người nổi tiếng.

Trong một video, người này cầm trên tay hai sản phẩm, trong đó có dòng body, khẳng định đây là kem chống nắng với khả năng nâng tông và dưỡng da. Đoàn Di Băng nhấn mạnh sản phẩm thấm nhanh chỉ sau 10 giây, để lại lớp nền mịn như phấn, không nhờn rít hay bóng dầu, đồng thời cấp ẩm và bảo vệ da.



Những lần quảng cáo "nổ" của Đoàn Di Băng

"Mấy bạn lười thoa dưỡng da thì dùng loại này đi, nó vừa dưỡng da vừa chống nắng cho các bạn luôn, mà chỉ số chống nắng cao lắm tới SPF 50, chỉ số đang là tuyệt vời nhất" - Đoàn Di Băng nói.

Trong một video khác, Đoàn Di Băng cũng quảng cáo sản phẩm Hanayuki Shampoo, được giới thiệu là dầu gội thuần tự nhiên với các thành phần như bồ kết, hà thủ ô, tinh dầu bưởi, hương nhu, có công dụng khử mùi, kích thích mọc tóc, phục hồi tóc hư tổn, trị gàu và giảm nấm da đầu.

“Các bạn biết điều mà Băng tự hào về sản phẩm này chính là cái hương thơm của nó. Gội ra xong là giống như mấy bạn mới đi spa tóc về vậy đó"- nữ ca sĩ này nói.

Trong khi trước đó, lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) từng bị cơ quan chức năng thông báo thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật và phát hiện chứa 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Đoàn Di Băng cũng từng quảng cáo dung dịch vệ sinh phụ nữ Hana Soft & Silk, nhấn mạnh hiệu quả, thậm chí là “dùng sản phẩm là có bầu”. Trong khi ở bài đăng khác, Đoàn Di Băng cho biết cô mang thai con thứ 4 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hầu hết siêu xe đã được thanh lý

Trước khi vướng vào những ồn ào về sản phẩm giả, vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ và ca sĩ Đoàn Di Băng nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và những màn khoe mẽ trên mạng xã hội.



Đặc biệt, Đoàn Di Băng thường xuyên chụp hình, đăng video bên cạnh những chiếc siêu xe trị giá nhiều tỉ đồng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng từng sở hữu mẫu siêu SUV Lamborghini Urus Performante

Trong giới chơi xe, cặp đôi này còn được biết đến là những "tay chơi" xe sang với bộ sưu tập ô tô và mô tô trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Garage của Nguyễn Quốc Vũ từng có sự hiện diện của nhiều siêu xe đắt đỏ, ước tính khoảng 200 tỉ đồng, gồm các mẫu xe như Lamborghini Huracan LP610-4, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Porsche Panamera… Trong đó, nhiều chiếc có màu sơn độc quyền.

Nguyễn Quốc Vũ từng gây xôn xao mạng xã hội khi tặng vợ chiếc Bentley Bentayga trị giá gần 19 tỉ đồng.

Ngoài ra, bộ sưu tập của cặp vợ chồng này còn có Mercedes-AMG G63 Edition One được độ theo phong cách Brabus G 800, MINI Cooper mui trần cá nhân hóa với nhiều màu sắc rực rỡ, cùng những mẫu xe cao cấp khác như Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC và McLaren 720S Spider.

Tuy nhiên, phần lớn trong số các siêu xe này sau đó đã được thanh lý.