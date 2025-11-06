Sự giàu có của vợ chồng Đoàn Di Băng

Lắm tiền như vợ chồng Đoàn Di Băng

Mua sắm phải cỡ này mới thỏa

Trước khi bị bắt, vợ chồng Đoàn Di Băng đã là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Thậm chí, bộ đôi này thu hút sự chú ý ngang ngửa các ngôi sao bởi độ giàu có của mình.

Hơn hết, cả hai vợ chồng Đoàn Di Băng cũng rất hợp nhau trong việc khoe độ giàu có. Cư dân mạng không cần phải điều tra, tìm hiểu vì tất tần tật mọi thứ, vợ chồng Đoàn Di Băng đều công khai trên mạng xã hội.

Dân tình không khỏi "ghanh tị" khi nhẩm tính giá trị số quà mà ông xã Đoàn Di Băng đã xuống tiền mua tặng cho vợ.

Xe sang vài chiếc, biệt thự trăm tỉ, hàng hiệu cả núi… khiến cho cư dân mạng ngưỡng mộ độ giàu có của bộ đôi Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Nhưng "cách chi" của vợ chồng Đoàn Di Băng mới khiến cư dân mạng "mắt chữ 0, mồm chữ A". Năm 2021, Đoàn Di Băng khoe bức ảnh cô ngồi bên "núi" quà hàng hiệu tiền tỉ được ông xã tặng dịp sinh nhật. Nổi bật trong số đo là chiếc nhẫn kim cương giá 3,5 tỉ đồng và chiếc đồng hồ màu xanh lục của Chopard giá 1,2 tỉ đồng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng: Xài tiền như lá mít

Đoàn Di Băng bên núi quà tiền tỉ

Nhân ngày Thần Tài, chồng Đoàn Di Băng chơi sốc khi đi ngược số đông, không chọn mua vàng. Theo đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đã đưa bà xã đi mua váy. Nhìn giá tiền lên tới 999.999.999 đồng, ai cũng bày tỏ choáng váng trước độ chịu chi và chiều vợ của Quốc Vũ. Đón tuổi 33, Đoàn Di Băng được chồng tặng bộ trang sức kim cương trị giá 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỉ đồng). Anh tốn nhiều công sức để chọn ba viên kim cương ưng ý khiến vợ thích thú.

Ngày 20-11 (ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2021), Đoàn Di Băng được ông xã tặng nhẫn 4 tỉ đồng, dây chuyền 500 triệu đồng. Nhân dịp 20-10, cô nhận được hai món quà tiền tỉ từ ông xã Quốc Vũ gồm chiếc đồng hồ nạm kim cương Patek Philippe gần ba tỉ đồng và xe Porche Taycan màu trắng gần 8 tỉ đồng.

Ông xã nữ đại gia không chỉ tặng một mà là nhiều vật phẩm cao cấp cho vợ như túi, giày, nón, quần áo, trang sức… đến từ những thương hiệu đình đám Hermes, Chanel, Gucci, LV… nhân dịp sinh nhật đón tuổi 34.

Đặc biệt, chiếc túi Hermes Birkin màu kem được nam đại gia tiết lộ phải cử người bay qua tận nước ngoài để "săn" về cho bà xã. Chiếc túi Louis Vuitton giá 72 triệu đồng mà ông xã tặng nhân dịp 8-3 được Đoàn Di Băng dùng để... cắm hoa.

Đoàn Di Băng và những pha chơi trội

Chiếc giỏ hàng hiệu này chỉ để cắm hoa

Tết Nguyên đán 2021, Quốc Vũ tặng vợ xe Mercedes AMG G63 hơn 13 tỉ đồng làm quà sau một năm cô làm việc cật lực. Hay chiếc McLaren 720S Spider màu cam giá hơn 20 tỉ đồng được chồng tặng dịp 20-10-2020.

Dàn xe sang đắt đỏ

Khi Di Băng sảy thai hồi tháng 3-2021, Quốc Vũ động viên vợ bằng cách xây dựng tặng cô căn biệt thự trị giá 400 tỉ đồng sau khi hoàn thiện nội thất. Năm 2016, Di Băng được chồng tặng một căn biệt thự ở quận 7 (TP HCM) giá 22 tỉ đồng, làm quà chào đón con gái thứ hai.

Khi xuất hiện tại sự kiện giải trí, dù các ngôi sao hạng A xuất hiện một mình nhưng vợ chồng Đoàn Di Băng cần đến chục bảo vệ bao quanh. Buồn cười là khán giả đến sự kiện giải trí chỉ để thấy Minh Hằng, Ngọc Trinh ... còn Đoàn Di Băng hay chồng thì khán giả không biết là ai.

Mới đây, chồng Đoàn Di Băng - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi: sản xuất, buôn bán hàng giả.