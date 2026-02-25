HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đồng Tháp: Chồng đâm vợ bất chấp con nhỏ cầu xin "cha đừng xử lý mẹ"

Hải Đường - Vân Du

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng ở Đồng Tháp dùng hung khí đâm liên tiếp vào vợ trước mặt con trẻ đã gây "bão" mạng xã hội.

Mới đây, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

- Ảnh 1.

Người chồng dùng hung khí đâm liên tiếp vào vợ trước mặt con nhỏ

Theo nội dung đoạn clip, vào 21 giờ 54 phút ngày 24-2, một gã đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Chiều 25-2, tin từ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại ấp An Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

Thông tin mới vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

(NLĐO) - Mâu thuẫn, dùng điếu cày đập vợ liên tiếp, chồng bị vợ cầm dao đâm tử vong.

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Sớm làm rõ, xử lý nghiêm

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong sớm làm rõ sự việc, xử lý các vi phạm.

Cảnh báo tình trạng bạo lực học đường sau vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong

(NLĐO) - Mặc dù Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường, nhưng tình trạng này có chiều hướng gia tăng.

chồng đâm vợ mạng xã hội Đồng Tháp
