Vùng miền Đồng bằng kết nối

Đồng Tháp đã có 1.002 sản phẩm OCOP

Tin - ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Đến nay, có 824/1.002 sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp được bán trên sàn thương mại điện tử, đạt 82,24%

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp chú trọng phát triển tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các sản phẩm đặc trưng. Nhờ đó, sản phẩm không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đồng Tháp đã có 1.002 sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp được tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm nâng tầm thương hiệu

Đồng Tháp đã có 1.002 sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chú trọng cải tiến sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng phục vụ tốt nhu cầu thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, thời gian qua, tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng và công nhận 26 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Lũy kế toàn tỉnh có 1.002 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 799 sản phẩm 3 sao, 199 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm 5 sao của 448 chủ thể tham gia chương trình, gồm: 53 hợp tác xã, 120 doanh nghiệp, 273 hộ sản xuất kinh doanh và 2 tổ hợp tác.

Đến nay, có 824/1.002 sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp được bán trên sàn thương mại điện tử, đạt 82,24%.

Nhằm nâng tầm sản phẩm OCOP, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp đã hướng dẫn UBND cấp xã, phường thực hiện công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các chủ thể thực hiện quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh thông qua các hội nghị, hỗ trợ cơ sở thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh.

"Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp sẽ có kế hoạch phân hạng và tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất kế hoạch bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh dẫn đầu năm 2025. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về OCOP tỉnh Đồng Tháp trên các phương tiện thông tin" – một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết.

tỉnh Đồng Tháp thương mại điện tử OCOP sàn thương mại điện tử
