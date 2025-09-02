Đồng Tháp: Livestream bán sản phẩm OCOP và kết nối thị trường tiêu thụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đồng Tháp: Livestream bán sản phẩm OCOP và kết nối thị trường tiêu thụ

Tâm Quân

(NLĐO) - Sở Công Thương tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Từ ngày 29-8 đến 2-9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày và thương mại sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh.

Đồng Tháp livestream bán sản phẩm OCOP và kết nối thị trường tiêu thụ - Ảnh 1.

Khách tham quan và mua sắm tại gian hàng OCOP của tỉnh Đồng Tháp

 50 gian hàng tại không gian trưng bày đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc giao lưu, kết nối, giới thiệu, thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, đặc sản Đồng Tháp với người tiêu dùng tại các tỉnh, thành bạn và người dân địa phương.

Trước đó, vào ngày 29-8, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, trạm dừng chân và sàn thương mại điện tử, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với các bên liên quan tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm tỉnh Đồng Tháp.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp tại Hà Nội, Cao Lãnh và Mỹ Tho.

Đặc biệt, Sở Công Thương tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tập huấn thương mại điện tử, livestream bán hàng cho các doanh nghiệp, góp phần đưa các sản phẩm OCOP thông qua các kênh thương mại điện tử đến tay người tiêu dùng.

Tin liên quan

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live

Người tiêu dùng cả nước có thể theo dõi và đặt mua sản phẩm OCOP ngay trong thời gian diễn ra hội chợ thông qua Shopee Live.

Sóc Trăng: Sản phẩm OCOP thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

(NLĐO) - Toàn tỉnh Sóc Trăng có 326 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 29 sản phẩm 4 sao…

Phát triển sản phẩm OCOP ở Bạc Liêu

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ ra những hạn chế và gợi ý giải pháp để sản phẩm OCOP của địa phương vươn xa hơn

tỉnh Đồng Tháp sàn thương mại điện tử OCOP livestream bán hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo