Đồng Tháp: Livestream bán sản phẩm OCOP và kết nối thị trường tiêu thụ

Từ ngày 29-8 đến 2-9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày và thương mại sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh.

Khách tham quan và mua sắm tại gian hàng OCOP của tỉnh Đồng Tháp

50 gian hàng tại không gian trưng bày đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc giao lưu, kết nối, giới thiệu, thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, đặc sản Đồng Tháp với người tiêu dùng tại các tỉnh, thành bạn và người dân địa phương.

Trước đó, vào ngày 29-8, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, trạm dừng chân và sàn thương mại điện tử, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với các bên liên quan tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm tỉnh Đồng Tháp.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp tại Hà Nội, Cao Lãnh và Mỹ Tho.

Đặc biệt, Sở Công Thương tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tập huấn thương mại điện tử, livestream bán hàng cho các doanh nghiệp, góp phần đưa các sản phẩm OCOP thông qua các kênh thương mại điện tử đến tay người tiêu dùng.