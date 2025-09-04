Đồng Tháp nâng tầm sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Đồng Tháp có bước chuyển mình mạnh mẽ, đa dạng và giàu tiềm năng.

Các sản phẩm đặc trưng không ngừng phát triển cả về số lượng, lẫn chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, đến từ 448 chủ thể.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm sen sấy

Trong đó, 4 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 199 sản phẩm đạt 4 sao và 799 sản phẩm đạt 3 sao. Sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp đa dạng thể hiện không chỉ ở số lượng, mà còn ở cơ cấu ngành hàng, với nhiều sản phẩm nổi bật như: Các sản phẩm từ sen, trái cây, thủy sản, hoa kiểng… OCOP góp phần gia tăng giá trị cho nông sản.

Theo đó, công tác xúc tiến thương mại được tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện, từ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh vào được hệ thống siêu thị như: Co.op Mart, Big C, Vin Mart, Bách Hóa Xanh, Tứ Sơn, Annam Gourmart Market, cửa hàng bán lẻ Vissan; có hơn 300 sản phẩm của 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất lên sàn thương mại điện tử uy tín như: Voso, Postmart, Lazada, Shopee, Sendo.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn thành lập Trung tâm Giới thiệu đặc sản và Quảng bá du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội, Trung tâm Giới thiệu ẩm thực - đặc sản - du lịch Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL tại Phú Quốc (Kiên Giang), thành lập Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của tỉnh tại khu vực phía Bắc và khách du lịch trong và ngoài nước...

Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp), cho biết: "Sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP đã tạo thêm sự tin tưởng đối với khách hàng. Nhờ đó, thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng được khách hàng quốc tế tìm đến. Hiện, công ty đã xây dựng được hệ thống bán hàng với hơn 50 nhà phân phối trải dài khắp đất nước. Riêng sản phẩm "Hạt sen sấy" đạt OCOP 5 sao đã xuất khẩu sang các thị trường: Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore... Hướng tới mục tiêu bền vững, công ty luôn đặt vấn đề chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu…".

Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, khuyến khích mô hình sản xuất kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường, hướng đến OCOP bền vững...

Nhân Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Hà Nội, từ ngày 28-8 - 5-9, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tham gia với nhiều hoạt động nổi bật, góp phần khẳng định vị thế của vùng Đất Sen hồng trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Triển lãm cũng là dịp để các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm OCOP, nông sản sạch, đặc sản địa phương như: xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sen Tháp Mười… được trưng bày, giới thiệu tại đây.



