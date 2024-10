Đồng Tháp kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc

Ông Phạm Thiện Nghĩa cho rằng với truyền thống cách mạng và tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vươn mình phát triển.

Nhiều dự án mới đi vào hoạt động; nhiều bệnh viện, trường học được xây dựng, các tuyến đường giao thông huyết mạch được đầu tư, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt hơn; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn là địa phương đi đầu cả nước về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao…