Đồng Tháp: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020-2025, việc thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã mang lại những kết quả toàn diện và tích cực, thể hiện rõ nét qua sự chuyển đổi mạnh mẽ và hiệu quả ở các lĩnh vực chủ lực. Giá trị tăng thêm của khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng bình quân 3,34%/năm.

Nông dân Đồng Tháp luôn đi tiên phong trong ứng dụng cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp

Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt, có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, trọng tâm là phát triển các ngành hàng chủ lực như: lúa gạo, hoa màu, hoa kiểng và cây ăn trái theo hướng chuyên canh, bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung, mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho nông sản của tỉnh Đồng Tháp.

Trong chăn nuôi, cơ cấu ngành đã chuyển dịch rõ rệt theo hướng giảm quy mô hộ nhỏ lẻ, phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 2.646 trang trại, trong đó có 5 trang trại quy mô lớn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, góp phần ổn định tổng đàn và nâng cao hiệu quả kinh tế. Riêng lĩnh vực thủy sản, tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo chiều sâu, với tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 930.000 tấn (tăng 223.000 tấn so với năm 2020).

Lũy kế diện tích thả nuôi đạt 22.756 ha (tăng 2.212 ha so với năm 2020), trong đó có 617 ha nuôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn tiên tiến, đảm bảo chất lượng cho xuất khẩu.

Một trong những điểm nổi bật là hoạt động chuyển đổi số trong nông nghiệp được xem là động lực cốt lõi, được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực với các mô hình như: nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; hệ thống tưới tiêu thông minh; ứng dụng drone trong gieo sạ và phun thuốc; cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa chuồng trại đã được nhân rộng…

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Phát triển canh tác nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường; nhân rộng các mô hình có hiệu quả Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL; các mô hình nông nghiệp thông minh...

Bên cạnh đó, nắm chắc diễn biến tình hình khí tượng thủy văn; tình hình sản xuất các loại cây trồng; hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống các vụ lúa thu đông năm 2025 và đông xuân 2025-2026; theo dõi tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bệnh trên các loài thủy sản nuôi, các loại dịch hại trên lúa và trên các cây trồng khác; triển khai thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU…