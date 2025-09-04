Đồng Tháp: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Đồng Tháp: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị

Bài và ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020-2025, việc thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã mang lại những kết quả toàn diện và tích cực, thể hiện rõ nét qua sự chuyển đổi mạnh mẽ và hiệu quả ở các lĩnh vực chủ lực. Giá trị tăng thêm của khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng bình quân 3,34%/năm.

Đồng Tháp: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị- Ảnh 1.

Nông dân Đồng Tháp luôn đi tiên phong trong ứng dụng cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp

Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt, có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, trọng tâm là phát triển các ngành hàng chủ lực như: lúa gạo, hoa màu, hoa kiểng và cây ăn trái theo hướng chuyên canh, bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung, mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho nông sản của tỉnh Đồng Tháp.

Trong chăn nuôi, cơ cấu ngành đã chuyển dịch rõ rệt theo hướng giảm quy mô hộ nhỏ lẻ, phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 2.646 trang trại, trong đó có 5 trang trại quy mô lớn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, góp phần ổn định tổng đàn và nâng cao hiệu quả kinh tế. Riêng lĩnh vực thủy sản, tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo chiều sâu, với tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 930.000 tấn (tăng 223.000 tấn so với năm 2020).

Lũy kế diện tích thả nuôi đạt 22.756 ha (tăng 2.212 ha so với năm 2020), trong đó có 617 ha nuôi được chứng nhận theo các tiêu chuẩn tiên tiến, đảm bảo chất lượng cho xuất khẩu.

Một trong những điểm nổi bật là hoạt động chuyển đổi số trong nông nghiệp được xem là động lực cốt lõi, được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực với các mô hình như: nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; hệ thống tưới tiêu thông minh; ứng dụng drone trong gieo sạ và phun thuốc; cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa chuồng trại đã được nhân rộng…

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Phát triển canh tác nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường; nhân rộng các mô hình có hiệu quả Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL; các mô hình nông nghiệp thông minh...

Bên cạnh đó, nắm chắc diễn biến tình hình khí tượng thủy văn; tình hình sản xuất các loại cây trồng; hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống các vụ lúa thu đông năm 2025 và đông xuân 2025-2026; theo dõi tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bệnh trên các loài thủy sản nuôi, các loại dịch hại trên lúa và trên các cây trồng khác; triển khai thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU…

tỉnh Đồng Tháp thị trường xuất khẩu tái cơ cấu cảnh sát biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo