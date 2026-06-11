Đóng vai nhà điều hành hãng bay, sinh viên Việt Nam giành Á quân toàn cầu

Trước khi lọt vòng chung kết cuộc thi "Thử thách quản lý hãng hàng không IATA 2026", nhóm RMIT Aviation gồm các sinh viên và cựu sinh viên ngành khoa học ứng dụng (hàng không) đã trải qua các vòng đấu khu vực từ tháng 3 đến tháng 5, lọt vào tốp 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là cuộc thi do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA tổ chức.

Nhóm RMIT Aviation xuất sắc đoạt giải Á quân tại cuộc thi "Thử thách quản lý hãng hàng không IATA 2026"

Nhóm trưởng Trương Vĩnh Minh Thư cho biết ý tưởng tham gia cuộc thi chỉ bắt đầu từ một tìm kiếm đơn giản trên LinkedIn. Thời điểm đó, Thư chỉ mới bước vào giảng đường ĐH khoảng 3 tháng.

Thư rất mong muốn tham gia cuộc thi nhưng cần phải có đội đủ mạnh và am hiểu về lĩnh vực. Với sự hỗ trợ của khoa khoa học, kỹ thuật và công nghệ và sự kết nối của TS Marco D'Alessandro, 10 sinh viên và cựu sinh viên đã cùng nhau lập đội.

Ở cuộc thi, giám khảo yêu cầu thí sinh đóng vai nhà điều hành hãng bay, quản lý mạng đường bay, phân bổ đội tàu bay và xây dựng chiến lược giá trên một hệ thống mô phỏng. Đội thi được giao một bài toán kinh doanh gồm 5 điểm đến tại châu Âu, các đội phải đưa ra quyết định nhằm tối ưu hóa lợi nhuận qua 5 vòng thi (3 vòng khu vực và 2 vòng toàn cầu).

"Ban đầu cả nhóm đều căng thẳng và bối rối vì mọi thứ đều mới mẻ và khó nhằn. Nhóm vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác định giá vé và dự đoán nhu cầu hành khách" - Thư nói.

TS Marco D'Alessandro và đội dự thi

Để vượt qua, nhóm đã tái cấu trúc lại hoạt động. Nhóm chia thành hai đội, một đội tập trung vào chiến lược giá, đội còn lại phụ trách quản lý đội tàu bay và đường bay, đồng thời vẫn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các quyết định đưa ra đều đồng bộ.

Thành viên Đỗ Ngọc Thùy Dương cho biết nhóm áp dụng phương pháp làm việc có hệ thống và dựa trên phân tích dữ liệu. Sau mỗi vòng, cả nhóm phân tích các chỉ số như hệ số tải, điểm hòa vốn và lợi nhuận theo từng đường bay để hiểu mình đang làm tốt ở đâu và cần cải thiện chỗ nào.

Thay vì theo đuổi tăng trưởng lợi nhuận bằng mọi giá, nhóm xây dựng chiến lược kỷ luật, hướng tới lợi nhuận bền vững. Dương nhấn mạnh: "Vấn đề ở đây là không chỉ lấp đầy ghế hay mở thêm đường bay mà cần cân đối giữa doanh thu, chi phí và rủi ro".

Thử thách thật sự xuất hiện ở vòng chung kết khi giá nguyên liệu tăng vọt lên 50%, đe dọa trực tiếp đến kết quả vận hành của tất cả các đội. Biến số này buộc cả nhóm phải rà soát lại toàn bộ chiến lược.

TS Marco D'Alessandro, quyền Chủ nhiệm chương trình cử nhân khoa học ứng dụng (Hàng không) tại RMIT Việt Nam, cho rằng cuộc thi không chỉ là dịp để sinh viên kiểm chứng kiến thức trong môi trường mô phỏng thực tế mà còn là cơ hội kết nối với những người cùng đam mê trong một thử thách vừa mang tính học thuật vừa giàu trải nghiệm như vậy.

"Đội RMIT tham gia cuộc thi do IATA tổ chức quy tụ cựu sinh viên và sinh viên đang ở nhiều năm học khác nhau: Có người đóng góp chuyên môn chuyên sâu, có người mang đến nhiệt huyết và năng lực lãnh đạo và cũng có những người linh hoạt đảm nhận các vai trò cần thiết trong suốt cuộc thi, giống như trong thực tế ngành nghề" - ông nhận định.

Kết quả chung cuộc, nhóm đoạt giải Á quân toàn cuộc thi. Với nhóm, món quà quý giá nhất chính là những trải nghiệm thực tiễn về cách vận hành của hãng hàng không và mức độ biến động của thị trường. Chính những cơ hội thực tế giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về nghề và công việc của tương lai.