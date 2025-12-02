Động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở điểm du lịch, người dân vội báo công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở điểm du lịch, người dân vội báo công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hai cá thể động vật quý hiếm có nguồn gốc từ Ấn Độ và 1 cá thể khỉ mốc vừa bất ngờ xuất hiện tại một điểm du lịch ở Thanh Hóa.

Ngày 2-12, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân (đóng tại xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ và UBND xã Hóa Quỳ tiếp nhận 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm do người dân phát hiện, giao nộp.

Động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện, người dân vội báo công an - Ảnh 1.

Các cá thể động vật quý hiếm được Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp tiếp nhận, bàn giao cho Vườn quốc gia Xuân Liên

Theo ông Hải, trước đó đơn vị nhận được thông tin gia đình ông Hà Thanh Xuyến (ngụ thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 3 cá thể động vật rừng xuất hiện tại điểm du lịch thác Đồng Quan (thôn Đồng Tâm) nên đã báo lực lượng công an, kiểm lâm.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và UBND xã Hóa Quỳ tới kiểm tra, xác minh và xác định 2 cá thể công là công Ấn Độ (có tên khoa học Pavo cristatus) và 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis).

Cả 2 loài này đều thuộc nhóm IIB. Đây là những loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, đều thuộc loài được ưu tiên bảo vệ.

Động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện, người dân vội báo công an - Ảnh 2.

Công Ấn Độ và khỉ mốc bất ngờ xuất hiện tại khu du lịch ở Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận, Kiểm lâm Như Xuân đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Xuân Liên để chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, cuối tháng 11-2025, Hạt Kiểm lâm Như Xuân cũng đã phối hợp tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus; một loài vật thuộc nhóm IB nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, có tên trong sách đỏ Việt Nam) được một hộ dân trên địa bàn thôn Quế Phú, xã Như Xuân bắt được khi đi khai thác cây keo.

Tin liên quan

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Một loài lan quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong y học cổ truyền vừa được các nhà khoa học phát hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

(NLĐO) - Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm trong sách đỏ liền bắt giao cho công an

2 con vật quý hiếm xuất hiện ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an ở TP Đà Nẵng cùng lực lượng kiểm lâm vừa thả về tự nhiên một con trăn đất và một con rùa núi vàng quý hiếm.

động vật hoang dã Thanh Hóa động vật sách đỏ chim công khỉ mốc động vất quý hiếm công ấn độ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo