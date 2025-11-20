Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

Ngày 20-11, thông tin từ Hạt kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Như Xuân tiếp nhận 2 cá thể động vật quý hiếm do người dân bắt được, giao nộp.
Trước đó, gia đình ông Lê Bá Hoàng (ngụ thôn Quế Phú, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi thu hoạch keo tại khu vực đồi của gia đình đã bất ngờ phát hiện một cá thể cu li, một loại động vật quý hiếm.
Ngay sau đó, gia đình đã bắt giữ, thông báo cho công an và kiểm lâm.
Công an xã Như Xuân và lực lượng kiểm lâm sau đó đã tiến hành tiếp nhận và xác định đây là cá thể cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus), một loài vật thuộc nhóm IB nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, có tên trong sách đỏ Việt Nam.
Hiện, cá thể cu li nhỏ đã được ban giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.
Tại Việt Nam có hai loài là cu li là cu li lớn Nycticebus coucang và cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus. Chúng thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.
Cu li còn gọi là "cù lần", "mắc cỡ" bởi theo dân gian, chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn ban ngày vì nhút nhát, sợ hãi. Hiện nay, cu li đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, nhất là cu li lớn vì bị săn bắt làm thuốc.
