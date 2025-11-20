HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

Tuấn Minh

(NLĐO) - Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ phát hiện 1 con vật quý hiếm trong sách đỏ liền bắt giao cho công an

Ngày 20-11, thông tin từ Hạt kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Như Xuân tiếp nhận 2 cá thể động vật quý hiếm do người dân bắt được, giao nộp.

Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao công an - Ảnh 1.

Cá thể cu li nhỏ - một loài vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam được người dân ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện giao cho cơ quan chức năng

Trước đó, gia đình ông Lê Bá Hoàng (ngụ thôn Quế Phú, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi thu hoạch keo tại khu vực đồi của gia đình đã bất ngờ phát hiện một cá thể cu li, một loại động vật quý hiếm. 

Ngay sau đó, gia đình đã bắt giữ, thông báo cho công an và kiểm lâm.

Công an xã Như Xuân và lực lượng kiểm lâm sau đó đã tiến hành tiếp nhận và xác định đây là cá thể cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus), một loài vật thuộc nhóm IB nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Hiện, cá thể cu li nhỏ đã được ban giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Tại Việt Nam có hai loài là cu li là cu li lớn Nycticebus coucang và cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus. Chúng thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.

Cu li còn gọi là "cù lần", "mắc cỡ" bởi theo dân gian, chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn ban ngày vì nhút nhát, sợ hãi. Hiện nay, cu li đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, nhất là cu li lớn vì bị săn bắt làm thuốc.

Tin liên quan

6 loài cây hạt trần quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại 1 khu rừng ở Thanh Hóa

6 loài cây hạt trần quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại 1 khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Đây là nhóm cây hạt trần quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở mức quốc tế được ghi nhận tại một khu rừng thuộc xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa.

2 con vật quý hiếm xuất hiện ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an ở TP Đà Nẵng cùng lực lượng kiểm lâm vừa thả về tự nhiên một con trăn đất và một con rùa núi vàng quý hiếm.

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Một loài lan quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong y học cổ truyền vừa được các nhà khoa học phát hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

    Thông báo