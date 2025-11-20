Phát hiện 1 con vật quý hiếm trong vườn keo, người dân bắt giao nộp công an

Ngày 20-11, thông tin từ Hạt kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Như Xuân tiếp nhận 2 cá thể động vật quý hiếm do người dân bắt được, giao nộp.

Cá thể cu li nhỏ - một loài vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam được người dân ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện giao cho cơ quan chức năng

Trước đó, gia đình ông Lê Bá Hoàng (ngụ thôn Quế Phú, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi thu hoạch keo tại khu vực đồi của gia đình đã bất ngờ phát hiện một cá thể cu li, một loại động vật quý hiếm.

Ngay sau đó, gia đình đã bắt giữ, thông báo cho công an và kiểm lâm.

Công an xã Như Xuân và lực lượng kiểm lâm sau đó đã tiến hành tiếp nhận và xác định đây là cá thể cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus), một loài vật thuộc nhóm IB nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Hiện, cá thể cu li nhỏ đã được ban giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.