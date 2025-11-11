2 con vật quý hiếm xuất hiện ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 con vật quý hiếm xuất hiện ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Công an ở TP Đà Nẵng cùng lực lượng kiểm lâm vừa thả về tự nhiên một con trăn đất và một con rùa núi vàng quý hiếm.

Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Điện Bàn Đông vừa phối hợp với các ngành chức năng thả 2 con vật quý hiếm về tự nhiên.

Cụ thể, sáng 11-11, Công an xã Duy Nghĩa đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạt kiểm lâm liên xã Khu vực III TP Đà Nẵng thả con trăn đất về rừng tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trăn nặng 12 kg và rùa qúy hiếm được thả về tự nhiên ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Con trăn đất quý hiếm nặng 12 kg được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Con trăn nặng 12 kg, do người dân trên địa bàn phát hiện, bàn giao cho Công an xã Duy Nghĩa lúc 23 giờ tối 10-11. Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, loài trăn đất thuộc nhóm IIB – là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 10-11, Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp với UBND phường cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 – TP Đà Nẵng bàn giao một con rùa núi vàng (Indotestudo elongata) để thả về môi trường tự nhiên.

Trăn nặng 12 kg và rùa qúy hiếm được thả về tự nhiên ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Trăn nặng 12 kg và rùa qúy hiếm được thả về tự nhiên ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Rùa núi vàng quý hiếm được bàn giao để thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Đây là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Con rùa này nặng gần 1 kg, do người dân phát hiện và tự giác liên hệ cơ quan công an để bàn giao.

Vào ngày 21-10, Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã bàn giao một con rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) – loài rùa cạn đặc hữu của khu vực miền Trung, được xếp vào Nhóm IB – cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 để thả về tự nhiên.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Đại biểu HĐND đề nghị làm rõ trách nhiệm thủy điện, tăng cường phương tiện ứng cứu lũ

Đà Nẵng: Đại biểu HĐND đề nghị làm rõ trách nhiệm thủy điện, tăng cường phương tiện ứng cứu lũ

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu các kiến nghị và đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Hai khu đô thị du lịch hơn 130ha ở phía Tây Đà Nẵng được đưa vào danh mục đấu thầu, mở rộng không gian sinh thái và kết nối du lịch văn hóa

Nhiều người khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia

(NLĐO) - Trận lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 đã để lại hậu quả nặng nề tại các thôn ven sông Vu Gia, thuộc xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Đa dạng sinh học Công an TP Đà Nẵng công an xã rừng tự nhiên công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo