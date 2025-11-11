2 con vật quý hiếm xuất hiện ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Điện Bàn Đông vừa phối hợp với các ngành chức năng thả 2 con vật quý hiếm về tự nhiên.

Cụ thể, sáng 11-11, Công an xã Duy Nghĩa đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạt kiểm lâm liên xã Khu vực III TP Đà Nẵng thả con trăn đất về rừng tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Con trăn đất quý hiếm nặng 12 kg được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Con trăn nặng 12 kg, do người dân trên địa bàn phát hiện, bàn giao cho Công an xã Duy Nghĩa lúc 23 giờ tối 10-11. Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, loài trăn đất thuộc nhóm IIB – là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ngày 10-11, Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp với UBND phường cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 – TP Đà Nẵng bàn giao một con rùa núi vàng (Indotestudo elongata) để thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng quý hiếm được bàn giao để thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Đây là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Con rùa này nặng gần 1 kg, do người dân phát hiện và tự giác liên hệ cơ quan công an để bàn giao.

Vào ngày 21-10, Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã bàn giao một con rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) – loài rùa cạn đặc hữu của khu vực miền Trung, được xếp vào Nhóm IB – cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 để thả về tự nhiên.