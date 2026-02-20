HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Dòng xe đổ dồn về TPHCM sau Tết, CSGT phải “đóng – mở” cao tốc liên tục

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), tại lối vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng xe tăng cao.

Nhằm đảm bảo các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây luôn thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trở lại TPHCM, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn và điều tiết luân phiên tại lối vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

- Ảnh 1.

Lối vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị chặn, các xe được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 1 về TPHCM

- Ảnh 2.

Dòng xe di chuyển chậm trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Xuân Lộc

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), tại lối vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lượng xe tăng cao. Người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc trở lại TPHCM sau Tết khiến khu vực này đông đúc.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức túc trực tại nút giao, thực hiện đóng - mở lối lên đường cao tốc linh hoạt.

Cụ thể, khi lưu lượng phương tiện trên đường cao tốc bắt đầu tăng cao, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ tạm thời đóng lối vào đồng thời phân luồng các xe đi thẳng ra Quốc lộ 1 nhằm giảm tải cho đường cao tốc.

Khi tình hình giao thông trên đường cao tốc ổn định trở lại, lực lượng chức năng sẽ mở lối vào để các xe lưu thông bình thường.

- Ảnh 3.

Hiện tại đường cao tốc Long Thành - TPHCM (đoạn trước cầu Long Thành - tỉnh Đồng Nai), dòng xe di chuyển chậm

Tại Quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông cũng linh hoạt đóng mở đường cao tốc để điều tiết phân làn.

Hiện tại, trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều đoạn các phương tiện di chuyển chậm. Tại khu vực trước cầu Long Thành (tỉnh Đồng Nai), các phương tiện nhích từng chút một. Theo Đội 6, nguyên nhân do đang thi công mở rộng đường cao tốc dẫn tới các phương tiện di chuyển chậm.

Phía Đội 6 đã đóng cao tốc, các phương tiện hướng dẫn từ Quốc lộ 51 không lên đường cao tốc mà chọn lộ trình di chuyển từ Quốc lộ 51 về TPHCM.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), dự kiến bắt đầu từ ngày mai 21-2 (mùng 5 Tết), người dân sau khi về quê ăn Tết Nguyên đán 2026 sẽ quay lại TPHCM, Đồng Nai làm việc, học tập, lượng xe trên tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM sẽ tăng cao.

Đội 6 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các đoạn tuyến cao tốc cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông.

Hành vi điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn là "bẫy tai nạn liên hoàn" cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026 trên các tuyến cao tốc.

