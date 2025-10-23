HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về, người Hà Nội khoác áo ấm ra đường

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ đêm 22 đến sáng sớm 23-10, đợt không khí lạnh đầu mùa đã ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết Hà Nội, khiến người dân phải mặc áo ấm ra đường.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, mang theo không khí lạnh khiến nền nhiệt ở nhiều khu vực miền Bắc giảm xuống dưới 20 độ C.

Thời tiết Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2023 - Ảnh 1.

Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 23-10, trời Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.

Tại Hà Nội, người dân ra đường đã khoác thêm áo ấm.

Thời tiết Hà Nội se lạnh kéo dài tới khi nào

Theo dự báo, từ ngày 23 đến 24-10, thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, không khí mát mẻ, nhiệt độ khoảng 20 - 25 độ C.

Buổi sáng và tối se lạnh, nên người dân cần mang theo áo khoác khi ra ngoài.

Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần 25 đến 26-10, trời ấm dần, có nắng nhẹ. Nhiệt độ tăng lên 22 - 29 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, dạo phố hay du lịch ngắn ngày.

Từ 27 đến 29-10, trời Hà Nội nhiều mây, đôi lúc âm u nhưng vẫn ấm áp, nhiệt độ 20 - 30 độ C. Cảm giác hơi oi vào buổi trưa nhưng sáng sớm và tối vẫn dễ chịu.

Thời tiết Hà Nội những ngày đầu đông khá đẹp, mát mẻ, dễ chịu, phù hợp để ra ngoài, đi dạo hoặc tham quan. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người đánh giá "mùa" đẹp nhất trong năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong thời gian tới không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ tràn xuống nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc trong sáng 23-10 đã đồng loạt giảm 2-4 độ C so với sáng qua, trong đó thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 9 độ C, giảm 2 độ C so với sáng qua và 6 độ C so với ngày 20-10.

Các điểm núi cao khác như Sìn Hồ (Lai Châu) xuống 12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 13 độ C, giảm 2-4 độ C so với sáng qua. Một số vùng núi khác dưới 15 độ C như Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La).

Nền nhiệt ở đồng bằng Bắc Bộ sáng nay 23-10 phổ biến dưới 20 độ C. Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông, Láng đều ghi nhận mức nhiệt 18 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước.

Không khí lạnh cũng đã tràn xuống đến miền Trung. Nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh sáng nay 18 độ C, Nghệ An 19 độ, Đồng Hới 20 độ C và Quảng Trị 21 độ C.


không khí lạnh miền Bắc rét Hà Nội rét Hà Nội thời tiết hà nội hôm nay
