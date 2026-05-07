Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ C.
Dự báo khoảng đêm 7-5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7-5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.
Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7-5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ.
Không khí lạnh có thể gây mưa dông từ chiều tối nay
Các chuyên gia dự báo từ chiều 7-5 đến ngày 8-5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.
Từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều tối 6-5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 14 gửi UBND các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).
