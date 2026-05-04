Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc có nơi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc có nơi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Không khí lạnh đã ảnh hưởng tới nước ta, dự báo tiếp tục gây mưa dông kèm theo nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4-5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Không khí lạnh gây mưa dông rộng khắp miền Bắc ngày 4 - 5 2026 - Ảnh 1.

Dự báo nguy cơ mưa đá vẫn có thể xảy ra ở một số khu vực trong ngày 4-5

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến ở Đông Bắc Bộ 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ 23-25 độ C.

Dự báo ngày và đêm 4-5, bộ phận khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng 4-5 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ.

Đáng lưu ý, các chuyên gia dự báo sáng 4-5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40 mm.

Ngày 4-5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê đến 17 giờ ngày 3-5, dông, lốc và mưa đã đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương phía Bắc, khiến 12 người bị thương (Thái Nguyên: 5, Tuyên Quang: 7). 947 nhà bị tốc mái (Điện Biên: 53, Thái Nguyên: 331, Lào Cai: 55, Phú Thọ: 376, Tuyên Quang: 159).

Dông, lốc và mưa đá cũng khiến 1.577 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Điện Biên: 771 ha, Thái Nguyên: 157 ha, Hà Nội: 300 ha; Tuyên Quang: 291 ha)…

Tin liên quan

Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo tiếp tục gây mưa dông, lốc, mưa đá nhiều nơi

Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo tiếp tục gây mưa dông, lốc, mưa đá nhiều nơi

(NLĐO) - Dự báo ngày và đêm 3-5, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nguy cơ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến mới nhất về đợt không khí lạnh sát kỳ nghỉ lễ

(NLĐO) - Sáng sớm nay 29-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Không khí lạnh tràn về sát kỳ nghỉ lễ, cảnh báo rủi ro thiên tai

(NLĐO) - Ngày 28-4, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống, dự báo có thể ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ đêm nay.

thời tiết hôm nay Sét mưa đá không khí lạnh mưa dông lốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo