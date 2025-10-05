Công an tỉnh Hưng Yên ngày 4-10 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 27 bị can gồm 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là "dân chơi" tại Bar New Style Club tại phường Thái Bình, về các tội "Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh New Style Club

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh New Style Club (địa chỉ tại phường Thái Bình).

Thời điểm kiểm tra, tại New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ. Trên các bàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy như các gói nilon chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như ống hút, bình khí nén, bóng cười…

40/94 đối tượng có mặt tại New Style Club dương tính với ma tuý

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành test nhanh đối với 94 đối tượng có mặt trong quán. Kết quả, 40/94 đối tượng dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa).