HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đột kích cơ sở New Style Club, phát hiện 40 đối tượng dương tính ma túy

Tr.Đức

(NLĐO)- 40/94 đối tượng có mặt tại New Style Club dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa)

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 4-10 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 27 bị can gồm 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là "dân chơi" tại Bar New Style Club tại phường Thái Bình, về các tội "Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Đột kích New Style Club , 40 đối tượng dương tính ma túy bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh New Style Club

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh New Style Club (địa chỉ tại phường Thái Bình).

Thời điểm kiểm tra, tại New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ. Trên các bàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy như các gói nilon chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như ống hút, bình khí nén, bóng cười…

Đột kích New Style Club , 40 đối tượng dương tính ma túy bị khởi tố - Ảnh 2.

40/94 đối tượng có mặt tại New Style Club dương tính với ma tuý

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành test nhanh đối với 94 đối tượng có mặt trong quán. Kết quả, 40/94 đối tượng dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa).

Tin liên quan

Công an đột kích quán bar Monaco ở Buôn Ma Thuột trong đêm

Công an đột kích quán bar Monaco ở Buôn Ma Thuột trong đêm

(NLĐO) - Lần theo dấu vết của đối tượng chuyên buôn bán ma túy, lực lượng công an đã đột kích quán bar và phát hiện nhiều khách dương tính với chất ma túy

Vụ 5 nhân viên bị điện giật thương vong: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach Club

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố Nguyễn Tuấn Đạt, chủ quán bar Bistro Fou Beach Club - nơi xảy ra vụ điện giật khiến 5 nhân viên thương vong

Công an đột kích quán bar Không lực Một lúc nửa đêm

(NLĐO) - Quán bar Không lực Một (Air Force One) tại Đà Nẵng vừa bị công an kiểm tra, phát hiện sai phạm liên quan ma túy.

ma tuý khí cười tỉnh Hưng Yên đột kích cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo