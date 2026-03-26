Đột kích điểm “bay lắc” ở Gia Lai, thu giữ 3 khẩu súng và 10 viên đạn

Sáng 26-3, Công an xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại làng Klăh 1, thu giữ 3 khẩu súng và 10 viên đạn.

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá.

Trước đó, sáng 25-3, Công an xã Ia Hrung phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra căn nhà của đối tượng Rah Lan Thuin (SN 2003, trú tại làng Klăh 1).

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Thuin, Trần Thanh Hiếu (SN 1999, trú tại xã Chư Păh), Nguyễn Đức Hiền (SN 2001, trú tại phường An Phú), Rơ Com Nơ (SN 2002, trú tại xã Ia Hrung) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ nhiều gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Đặc biệt, qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 2 khẩu súng dạng Rulo và 1 khẩu súng dạng bút cùng 10 viên đạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ các đối tượng để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.