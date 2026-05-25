Pháp luật

Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, phát hiện hàng chục người liên quan ma túy

Ngọc Giang

(NLĐO)- Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, Công an TPHCM phát hiện hàng chục người liên quan ma túy, mở rộng điều tra và khởi tố 50 đối tượng

Ngày 25-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án VX1326D, bóc gỡ tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu.

Theo PC04, qua công tác nắm địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ, tập trung đông khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Đột kích quán bar Revo ở Vũng Tàu phát hiện ma túy và khởi tố 50 đối tượng - Ảnh 1.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố 50 đối tượng

VIDEO: Công an TPHCM đột kích quán bar Revo. Clip do công an cung cấp

Rạng sáng 12-4-2026, Đội 5 thuộc Phòng PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, công an phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang mua bán trái phép chất ma túy ngay tại quán.

Từ đây, lực lượng công an mở rộng điều tra, làm rõ 2 nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu. Các đối tượng này bị xác định không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại bar Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy tại các quán bar, cà phê ở khu vực trung tâm Vũng Tàu.

Đột kích quán bar Revo ở Vũng Tàu phát hiện ma túy và khởi tố 50 đối tượng - Ảnh 2.

Các đối tượng Đỗ Hoàng Khanh và Hoàng Đình Toàn

Tiếp tục truy xét, từ một đối tượng dương tính với ketamine tại quán, PC04 lần theo đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu; đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Đến nay, từ việc kiểm tra tụ điểm bar Revo, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đột kích quán bar Revo ở Vũng Tàu phát hiện ma túy và khởi tố 50 đối tượng - Ảnh 3.

Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy

Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các tụ điểm ma túy, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng" về ma túy trên địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, lựa chọn các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh; nâng cao cảnh giác, không tham gia các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, không sử dụng trái phép chất ma túy và các chất kích thích, tránh để bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.


Đồng Nai: Hàng loạt địa phương xây dựng xã "không ma tuý"

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO) - Năm 2025, 26 xã của tỉnh Đồng Nai được chọn để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã “không ma tuý”

Một phường ở TPHCM phát hiện, xử lý số lượng lớn người liên quan ma tuý

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Một phường ở TPHCM phát hiện, xử lý số lượng lớn người liên quan ma tuý

(NLĐO) - Công an phường Tân Hưng liên tục phát hiện, xử lý 66 người liên quan đến tội phạm về ma tuý.

Vũng Tàu điều tra tội phạm phòng cảnh sát ma túy tổng hợp mua bán ma túy sử dụng ma túy TPHCM quán bar revo
