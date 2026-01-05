HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đột kích "sới bạc" trên biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 người

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng công an phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng liên quan.

Đột kích sới bạc Vịnh Hạ Long , tạm giữ 30 đối tượng liên quan đến đánh bạc - Ảnh 1.

Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên biển

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc trên biển, hồi 16 giờ ngày 2-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an tạm giữ 30 đối tượng, trong đó xác định Nguyễn Đình Minh (SN 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm và hơn 436 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Đột kích sới bạc Vịnh Hạ Long , tạm giữ 30 đối tượng liên quan đến đánh bạc - Ảnh 2.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Đình Minh khai nhận tại cơ quan công an

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì về việc "nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc?

Cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì về việc "nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc?

(NLĐO)- Tại toà, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ), khai đã nhiều lần "nướng" vào sới bạc, thậm chí vay tiền để sát phạt.

Đột kích sới bạc "núp bóng" trang trại bao quanh bằng hàng rào dây thép gai

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá sới bạc núp trong một trang trại, bắt giữ 18 người, thu nhiều tang vật.

4 đối tượng chủ chốt cầm đầu sới bạc trong rừng keo đầu thú

(NLĐO) – Trong vụ triệt phá đường dây đánh bạc này, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã phải vượt rừng, băng suối, di chuyển hàng chục cây số đường đồi núi.

vịnh Hạ Long tổ chức đánh bạc triệt phá đường dây sới bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo