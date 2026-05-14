Pháp luật

Đột kích tiệc ma túy của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đột kích căn nhà ở phường Ngũ Hành Sơn, Công an Đà Nẵng phát hiện 7 người Trung Quốc cùng 2 phụ nữ Việt Nam đang sử dụng ma túy.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn nhà số 14 Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đột kích tiệc ma túy của nhóm người Trung Quốc cùng 2 phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Nhóm nam nữ bị bắt quả tang đang mở tiệc ma túy

Theo điều tra ban đầu, lúc 9 giờ 10 phút ngày 5-5, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên thì phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 phụ nữ Việt Nam có dấu hiệu liên quan ma túy.

Những người liên quan gồm Gong Kang Li (34 tuổi), Sun Chao (35 tuổi), Zhang Xuchu (35 tuổi), Li Qiang (38 tuổi), Yan Xiao Xiang (35 tuổi), Xu Guang Sheng (36 tuổi), Li Jian (39 tuổi) cùng hai phụ nữ Việt Nam là T.G.H (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) và L.T.A (29 tuổi, ngụ Cần Thơ).

Đột kích tiệc ma túy của nhóm người Trung Quốc cùng 2 phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Số ma túy dạng ketamine các đối tượng sử dụng

Kết quả điều tra xác định, tháng 4-2026, Xu Guang Sheng thuê căn nhà tại số 14 Đặng Đoàn Bằng để ở. Trong quá trình sinh sống, người này được một người bạn ở Ma Cao, Trung Quốc cho một ít ma túy ketamine nên mang về cất giữ trong nhà để sử dụng.

Tối 4-5, nhóm người trên đi ăn nhậu tại Đà Nẵng rồi quay về căn nhà thuê vào rạng sáng hôm sau. Tại đây, Li Jian rủ T.G.H sử dụng ma túy, còn Yan Xiao Xiang gọi L.T.A đến chơi.

Theo cơ quan công an, khi thấy ma túy để trên khay gỗ trong nhà, Li Jian đã dùng lá bài xúc ketamine cho vào chén sứ rồi mang lên phòng ngủ tầng 2 để cùng T.G.H sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Xu Guang Sheng và Li Jian để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?

"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?

(NLĐO) - Dù đã biết bạn trai buôn ma túy số lượng lớn và sử dụng súng giết người nhưng Triệu Nguyễn Hoài Thương vẫn giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Đối tượng buôn ma túy nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh hầu toà

(NLĐO)- Bùi Đình Khánh hầu toà với 4 tội danh: Giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt quả tang người đàn ông cùng 2 cô gái "chơi" ma túy trong nhà nghỉ, thu 1 khẩu súng

(NLĐO)- Đột kích một nhà nghỉ trên địa bàn, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện người đàn ông đang cùng 2 cô gái sử dụng trái phép ma túy.

Đà Nẵng chất ma túy sử dụng ma túy Phụ nữ Việt Nam ketamine
