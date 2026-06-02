Thời sự

Đợt nắng nóng có thể kéo dài nhiều ngày, có nơi trên 39 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1-6, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 39,7 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,1 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37,4 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C,… độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-60%.

Đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền trung có nơi trên 39 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi trên 39 độ C

Dự báo ngày 2 đến 3-6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ngày 3-6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sau đợt nắng nóng này thì trong tháng 6 có thể xuất hiện thêm khoảng 1-2 đợt nắng nóng nữa. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-TP Huế).

Các chuyên gia nhận định chung, xu hướng nhiệt độ của tháng 6-2026 trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, vì thế nắng nóng trong tháng 6-2026 cũng gay gắt hơn so với trung bình.

Với xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và thiếu nước cục bộ.

Nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng và không khí lạnh yếu cuối mùa.

Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

