Dự báo diễn biến của các đợt nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trong tháng 6

Sáng ngày 1-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ. Thông tin về tình hình nắng nóng, báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn cho biết những ngày cuối tháng 5 vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.



Tháng 6 sẽ diễn ra ít nhất 2-3 đợt nắng nóng gay gắt

So sánh với số liệu trong quá khứ cho thấy ngày 25 và 26-5, một số trạm đã có nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) như: Trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 38,0 độ C, vượt GTLS 37,5 độ ngày 16-5-2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7 độ C, vượt GTLS 39,0 độ 19-5-2019…

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến trong khoảng 39-41 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao trên 41 độ C như các trạm: Láng (Hà Nội) 41,4 độ C (ngày 26-5), Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C (ngày 27-5), Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C (ngày 26-5),...

Trong cùng thời kỳ tháng 5, đợt nắng nóng này có cường độ là mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại (tính từ năm 2021).

Điểm đặc biệt của đợt nắng nóng trên là: Thời gian nắng duy trì dài trong ngày trên tất cả các khu vực (bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài đến 19 giờ). Vào ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao 30-31 độ C khiến cho cái nóng hầm hập trong cả ngày lẫn đêm.

Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này được đánh giá là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng "phơn" mạnh trên khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong tháng 6

Dự báo từ khoảng ngày 1 đến 3-6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Từ khoảng ngày 3-6 đến 7-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Sau đợt nắng nóng này thì trong tháng 6 có thể xuất hiện thêm khoảng 1-2 đợt nắng nóng nữa. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-TP Huế).

Các chuyên gia nhận định chung, xu hướng nhiệt độ của tháng 6-2026 trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, vì thế nắng nóng trong tháng 6-2026 cũng gay gắt hơn so với trung bình.

Với xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và thiếu nước cục bộ.

Nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng và không khí lạnh yếu cuối mùa.

Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.