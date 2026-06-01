Dự báo diễn biến của các đợt nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trong tháng 6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo diễn biến của các đợt nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra trong tháng 6

Lê Thúy

(NLĐO) - Nắng nóng dự báo xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, trong đó tháng 6 sẽ diễn ra ít nhất 2-3 đợt nắng nóng.

Sáng ngày 1-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ. Thông tin về tình hình nắng nóng, báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn cho biết những ngày cuối tháng 5 vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Dự báo nắng nóng gay gắt tháng 6 năm 2026 tại việt nam - Ảnh 1.

Tháng 6 sẽ diễn ra ít nhất 2-3 đợt nắng nóng gay gắt

So sánh với số liệu trong quá khứ cho thấy ngày 25 và 26-5, một số trạm đã có nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) như: Trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 38,0 độ C, vượt GTLS 37,5 độ ngày 16-5-2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7 độ C, vượt GTLS 39,0 độ 19-5-2019…

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến trong khoảng 39-41 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao trên 41 độ C như các trạm: Láng (Hà Nội) 41,4 độ C (ngày 26-5), Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C (ngày 27-5), Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C (ngày 26-5),...

Trong cùng thời kỳ tháng 5, đợt nắng nóng này có cường độ là mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại (tính từ năm 2021).

Điểm đặc biệt của đợt nắng nóng trên là: Thời gian nắng duy trì dài trong ngày trên tất cả các khu vực (bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài đến 19 giờ). Vào ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao 30-31 độ C khiến cho cái nóng hầm hập trong cả ngày lẫn đêm.

Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này được đánh giá là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng "phơn" mạnh trên khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong tháng 6

Dự báo từ khoảng ngày 1 đến 3-6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Từ khoảng ngày 3-6 đến 7-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Sau đợt nắng nóng này thì trong tháng 6 có thể xuất hiện thêm khoảng 1-2 đợt nắng nóng nữa. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-TP Huế).

Các chuyên gia nhận định chung, xu hướng nhiệt độ của tháng 6-2026 trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, vì thế nắng nóng trong tháng 6-2026 cũng gay gắt hơn so với trung bình.

Với xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và thiếu nước cục bộ.

Nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng và không khí lạnh yếu cuối mùa.

Người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Tin liên quan

Nắng nóng gay gắt quay trở lại, dự báo kéo dài nhiều ngày

Nắng nóng gay gắt quay trở lại, dự báo kéo dài nhiều ngày

(NLĐO) - Từ ngày 1-6, miền Bắc và miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng mới, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài sắp xảy ra

(NLĐO) - Miền Bắc và miền Trung sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng trong những ngày đầu tháng 6.

Dự báo El Nino trở lại vào tháng 6, nắng nóng sẽ gay gắt hơn

(NLĐO) - Hiện tượng El Nino có khả năng rất cao xuất hiện từ khoảng tháng 6-2026, gây nắng nóng, khô hạn và ít mưa.

nhiệt độ cao nắng nóng gay gắt đợt nắng nóng vùng áp thấp dự báo nnắng nóng trong tháng 6
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo