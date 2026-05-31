Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài sắp xảy ra

Từ ngày 22 đến 28-5, miền Bắc và Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 40 độ C. Khoảng 3 ngày qua, trời dịu mát hơn khi mưa dông xuất hiện.



Dự báo đợt nắng nóng gay gắt sắp xảy ra vào những ngày đầu tháng 6

Dự báo chi tiết đợt nắng nóng mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 1 đến 4-6, vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển trở lại khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại nhiều khu vực.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng ngày 5 đến 7-6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C. Ngày 8-6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Tại miền Trung, hôm nay 31-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 1-6, vùng nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Gia Lai với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.



Giai đoạn từ mùng 2 đến 8-6, nắng nóng bao trùm phần lớn các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 40 độ C.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Sau hai ngày có mưa vừa, có nơi mưa to, từ ngày 1-6 cường độ gió mùa giảm dần nên mưa lớn cũng giảm bớt. Dù vậy, mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi vào chiều và tối.

Nhờ mưa duy trì thường xuyên, nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ trong tuần tới dao động 31-34 độ C, Nam Bộ khoảng 32-35 độ C và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể tiếp tục xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng trong tháng này, với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương.