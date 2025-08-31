Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng

Minh Khuê

(NLĐO) – Một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã bị bắt vì xâm phạm nhà riêng của ca sĩ Jungkook – thuộc nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BTS.

Trang Allkpop ngày 31-8 thông tin, người phụ nữ tạm gọi là "A" đã đi theo một chiếc ô tô để vào bãi đậu xe của tòa nhà nơi Jungkook đang cư trú tại quận Yongsan – Seoul.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 30-8, nhân viên bảo vệ tòa nhà phát hiện vụ việc qua camera giám sát và đã lập tức báo cảnh sát. Sau khi bị bắt giữ, người phụ nữ được cho là đã khai rằng đi vào vì tưởng đó là nhà một người bạn. Tuy nhiên, lời khai lộn xộn, thiếu nhất quán. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ của nghi phạm.

Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng - Ảnh 1.

Jungkook của nhóm BTS lại bị người hâm mộ xâm nhập tư gia bất hợp pháp

Đây không phải lần đầu người hâm mộ cuồng nhiệt tìm cách đột nhập vào nhà của Jungkook. Vào tháng 6, một phụ nữ Trung Quốc bị bắt quả tang cố gắng đột nhập vào nhà nam ca sĩ thần tượng này. Cô đã nhập mật khẩu khóa cửa nhiều lần nhưng không được.

Người phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt và sau đó hồ sơ chuyển đến văn phòng công tố viên ngày 27-7 với tội danh cố ý xâm nhập trái phép nhà riêng. 

Jungkook đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào đầu năm nay. Anh nhập ngũ vào tháng 12 - 2023 và phục vụ với vai trò đầu bếp tại Lữ đoàn Pháo binh số 5 của Quân đội. Anh chính thức xuất ngũ vào ngày 11 - 6.

Tất cả các thành viên của BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhóm hiện đang chuẩn bị cho sự tái xuất, làm dấy lên sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tin liên quan

Thành viên nhóm nhạc BTS được “đối xử đặc biệt” lúc nhập ngũ?

Thành viên nhóm nhạc BTS được “đối xử đặc biệt” lúc nhập ngũ?

(NLĐO) - Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS hiện đang có hai thành viên nhập ngũ là Jin và j-hope. Trong đó, j-hope vừa vào quân ngũ ngày 18-4.

Hàn Quốc mất bao nhiêu tiền khi nhóm BTS nhập ngũ?

(NLĐO) – Nhóm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc là BTS thông báo thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Jin sẽ lên đường nhập ngũ, các thành viên khác cũng tiếp bước theo lịch trình mỗi cá nhân.

Tổng thống Hàn Quốc khen nhóm BTS làm nên lịch sử

(NLĐO) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chúc mừng nhóm nhạc BTS đã thắng đậm tại Lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Đây cũng là thành tích ghi dấu ấn lịch sử của một nhóm nhạc châu Á trong hành trình "Mỹ tiến".

Ca sĩ Jungkook Nhóm BTS đột nhập nhà riêng Xâm nhập tư gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo