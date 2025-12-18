HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: TP HCM khởi sắc với loạt dự án giao thông

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

TP HCM tăng tốc chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án kết nối liên vùng, tạo trục giao thông chiến lược và giảm tải khu vực nội đô

Những ngày này, không khí làm việc tại công trường các dự án giao thông ở TP HCM vô cùng khẩn trương, các đơn vị đang dồn sức để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại vào ngày 19-12 tới.

Vành đai 3 TP HCM: Mở hết tốc lực

Trong chuyến khảo sát các gói thầu phía Tây dự án đường Vành đai 3 TP HCM mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo tăng tốc thi công hệ thống 20 cây cầu trên tuyến. Dự kiến có 13 cầu thông tuyến vào ngày 19-12; các cầu còn lại qua Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 10, Kênh Thầy Thuốc... đang gấp rút thi công bản mặt.

Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 3 TP HCM tuyến phía Tây, đoạn qua TP HCM sẽ đạt các mốc: Thông tuyến 22 km vào ngày 19-12; thông xe kỹ thuật cầu Kênh Thầy Thuốc, cầu Bình Gởi và khu vực nút giao Trần Đại Nghĩa trước Tết Bính Ngọ 2026; thông xe kỹ thuật 27 km vào 30-4-2026 và vận hành toàn bộ 32,6 km vào ngày 30-6-2026.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tăng tổng lực thi công, bổ sung vật liệu, mở thêm mũi thi công để bù tiến độ. "Mặt bằng đã sạch và điều kiện thuận lợi hơn, dự án "không còn lý do để chậm trễ" và phải bứt tốc để đáp ứng kỳ vọng của người dân TP HCM" - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Trong khi đó, các gói thầu phía Đông của dự án đường Vành đai 3 TP HCM cũng đang gấp rút thi công để kịp thông xe kỹ thuật 29,2 km vào ngày 19-12. Cụ thể, TP HCM thông xe 14,7 km cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình và 3,1 km phường Bình Dương; tỉnh Đồng Nai 5 km; và Tây Ninh 6,4 km.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), cho biết 14,7 km phần cầu cạn trên địa bàn Thủ Đức đang được các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: TP HCM khởi sắc với loạt dự án giao thông - Ảnh 1.

Tiến độ thi công cầu cạn đoạn qua phường Long Bình, TP HCM đang được đẩy nhanh để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: TP HCM khởi sắc với loạt dự án giao thông - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái đã di dời, nhường mặt bằng cho dự án

Giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô

Cũng như khu vực ngoại thành, những ngày này, không khí thi công các dự án giao thông ở nội đô TP HCM rất khẩn trương. Hai dự án lớn là cầu đường Nguyễn Khoái và 2 đoạn 1, 2 của dự án đường Vành đai 2 bước vào giai đoạn nước rút.

Trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hội) ồn ào hơn thường ngày bởi tiếng khoan đập bê-tông, tiếng người dân gọi nhau thu dọn. Những mảng tường, mái tôn được tháo dỡ, từng thùng đồ được người dân chuyển lên xe tải, nhường chỗ cho công trình cầu đường Nguyễn Khoái, tuyến kết nối mới giữa trung tâm và khu vực phía Nam thành phố.

Tạm nghỉ tay giữa lúc di dời, bà Phạm Minh Ánh (SN 1976) kể ngày nào qua cầu Kênh Tẻ để sang Nguyễn Hữu Thọ bà cũng chịu cảnh kẹt xe. Hay tin dự án sắp khởi công, bà Ánh chỉ mong cầu làm sớm xong để đỡ mất thời gian đi lại. "Nhà bị lùi gần 8 m tôi vẫn sẵn sàng giao mặt bằng. Miễn sao công trình hoàn thành sớm" - bà Ánh nói.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái dài gần 5 km, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, nối từ đường Nguyễn Khoái đến Trần Xuân Soạn, kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt, hình thành trục giao thông xuyên tâm mới. Công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án đang được đẩy nhanh với 84/147 trường hợp đã nhận tiền và 69/147 trường hợp đã bàn giao. Bên cạnh đó, thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng xây lắp đang được hoàn tất để bảo đảm khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19-12.

Ở khu vực phía Đông thành phố, trên các tuyến đường thuộc phường Phước Long có dự án đường Vành đai 2 đi qua, hàng trăm hộ dân tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Ai nấy đều mong dự án vốn là "mắt xích" còn thiếu của vòng tròn giao thông thành phố sớm được triển khai.

Đường Vành đai 2 dài 64 km, đóng vai trò giảm tải cho các trục nội đô và thúc đẩy phát triển đô thị - kinh tế vùng. Ngày 19-12 dự kiến sẽ khởi công 2 đoạn thuộc Vành đai 2: Đoạn 1 dài 3,5 km từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; đoạn 2 dài gần 2,5 km từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng. Việc khởi công được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 4-2027 và hình thành trục kết nối liên hoàn khu Đông TP HCM.

Hai đoạn còn lại 3 và 4 cũng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai đồng bộ, gồm: Từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa và từ nút giao An Lập đến đường Nguyễn Văn Linh. 

Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài kết nối với Tây Ninh cũng đang khẩn trương triển khai công tác bồi thường, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án.

Ông Lê Ngọc Hùng cho biết Ban Giao thông đang tập trung phối hợp với UBND xã Phú Hòa Đông và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi để đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động và chi trả cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài trước ngày 19-12.

Cần Giờ thêm động lực phát triển

Ngày 19-12, TP HCM sẽ động thổ tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự án được kỳ vọng phá thế cô lập cho khu vực Cần Giờ và mở ra động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố. UBND TP HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed làm nhà đầu tư sau khi hoàn tất thẩm định của Sở Tài chính và các sở ngành.

Tuyến bắt đầu từ Công viên 23-9 (phường Bến Thành) và kết thúc tại khu đất 39 ha cạnh khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, dài hơn 54 km, được thiết kế tốc độ 350 km/giờ. Giai đoạn 1 bố trí 2 ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 sẽ bổ sung 4 ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Tuyến dự kiến vận hành 17 giờ mỗi ngày với 6 đoàn tàu khai thác và 1 đoàn dự phòng, giãn cách 20 phút, thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 20 phút. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.430 tỉ đồng (chưa gồm hơn 12.700 tỉ đồng giải phóng mặt bằng do ngân sách TP HCM chi trả).


dự án giao thông Vành đai 3 công trình giao thông
    Thông báo