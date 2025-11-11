TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản yêu cầu hàng loạt đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn.

TP HCM yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp trên địa bàn

Mặt đường hư hỏng, ngập nước kéo dài

Theo Sở Xây dựng, nhiều vị trí hư hỏng đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Đặc biệt, tại khu vực thi công tuyến metro số 2 (đường Cách Mạng Tháng 8, Phạm Hồng Thái, Trường Chinh), tình trạng rào chắn chiếm dụng mặt đường, mặt đường tái lập không đảm bảo an toàn, công trình thiếu vệ sinh… gây bức xúc trong dư luận.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm quy định về bảo đảm an toàn giao thông, thay mới các biển báo, hàng rào hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công và đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn trả mặt bằng.

Tương tự, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cũng được yêu cầu khẩn trương khắc phục các bất cập tại nút giao An Phú và Mỹ Thủy nơi mặt đường hư hỏng, ngập nước kéo dài, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP và các đơn vị trực thuộc phải tăng cường kiểm tra hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước; xử lý triệt để tình trạng đèn tắt, nhánh cây che khuất biển báo, van ngăn triều hoạt động kém hiệu quả. Các đơn vị được giao chủ động bố trí máy bơm, khơi thông dòng chảy để tránh đọng nước, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tăng cường kiểm tra, sớm khắc phục

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, trong đó có Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và các đoạn quản lý sửa chữa công trình giao thông, phải tăng cường vệ sinh mặt đường, kiểm tra thường xuyên cầu, cống, hầm chui… để phát hiện, khắc phục sớm các điểm hư hỏng, ngăn ngừa sự cố nguy hiểm.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp thi công sai quy định, gây mất an toàn giao thông, đồng thời lập kế hoạch kiểm soát tải trọng xe và kiểm tra vi phạm san lấp, lấn chiếm kênh rạch.

Đối với các doanh nghiệp BOT như IDICO, Xa lộ Hà Nội, Becamex IJC, BOT cầu Phú Cường… Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hạ tầng thuộc phạm vi dự án, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Mỹ Phước – Tân Vạn, kịp thời phát hiện và khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng nhấn mạnh các đơn vị phải bố trí nhân lực, vật tư và thiết bị trực sẵn sàng ứng phó, sửa chữa ngay khi có sự cố, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP HCM.