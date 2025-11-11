TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường ở TP HCM xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản yêu cầu hàng loạt đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn.

- Ảnh 1.

TP HCM yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp trên địa bàn

Mặt đường hư hỏng, ngập nước kéo dài

Theo Sở Xây dựng, nhiều vị trí hư hỏng đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Đặc biệt, tại khu vực thi công tuyến metro số 2 (đường Cách Mạng Tháng 8, Phạm Hồng Thái, Trường Chinh), tình trạng rào chắn chiếm dụng mặt đường, mặt đường tái lập không đảm bảo an toàn, công trình thiếu vệ sinh… gây bức xúc trong dư luận.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm quy định về bảo đảm an toàn giao thông, thay mới các biển báo, hàng rào hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công và đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn trả mặt bằng.

Tương tự, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cũng được yêu cầu khẩn trương khắc phục các bất cập tại nút giao An Phú và Mỹ Thủy nơi mặt đường hư hỏng, ngập nước kéo dài, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP và các đơn vị trực thuộc phải tăng cường kiểm tra hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước; xử lý triệt để tình trạng đèn tắt, nhánh cây che khuất biển báo, van ngăn triều hoạt động kém hiệu quả. Các đơn vị được giao chủ động bố trí máy bơm, khơi thông dòng chảy để tránh đọng nước, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tăng cường kiểm tra, sớm khắc phục

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, trong đó có Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và các đoạn quản lý sửa chữa công trình giao thông, phải tăng cường vệ sinh mặt đường, kiểm tra thường xuyên cầu, cống, hầm chui… để phát hiện, khắc phục sớm các điểm hư hỏng, ngăn ngừa sự cố nguy hiểm.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp thi công sai quy định, gây mất an toàn giao thông, đồng thời lập kế hoạch kiểm soát tải trọng xe và kiểm tra vi phạm san lấp, lấn chiếm kênh rạch.

Đối với các doanh nghiệp BOT như IDICO, Xa lộ Hà Nội, Becamex IJC, BOT cầu Phú Cường… Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hạ tầng thuộc phạm vi dự án, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Mỹ Phước – Tân Vạn, kịp thời phát hiện và khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng nhấn mạnh các đơn vị phải bố trí nhân lực, vật tư và thiết bị trực sẵn sàng ứng phó, sửa chữa ngay khi có sự cố, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP HCM.

Tin liên quan

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

(NLĐO)- Ngày 8-11, Nhà phát triển dự án Masterise Homes đã tổ chức Lễ thông xe đường Liên Phường, trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP HCM.

TP HCM ra “tối hậu thư” cho hai dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy

(NLĐO) - UBND TP HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao trong năm 2025 cho cả hai dự án

TP HCM ấn định ngày khởi công tuyến metro số 2

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vào tháng 1-2026, đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

đường sắt đô thị hạ tầng giao thông Sở Xây dựng kết cấu hạ tầng mỹ quan đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo