Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

Chiều 30-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) các bác sĩ tại cơ sở 2 của bệnh viện vừa thực hiện mô hình Stroke Network liên cơ sở kịp cứu người đàn ông bị đột quỵ trong "giờ vàng".

TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là ông N.V.B (61 tuổi, quê An Giang) làm nghề thương hồ. Trước đó, bệnh nhân đang ở trên ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai. Sau đó, đột ngột bị yếu tay chân, té ngã và nhanh chóng được đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (phường Bến Thành) trong tình trạng yếu nửa người bên trái, nói khó, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm nhập viện là khoảng 4 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, vẫn còn trong "cửa sổ vàng" để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức Cấp cứu đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá lâm sàng, kích hoạt quy trình Stroke Code và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm loại trừ xuất huyết não, đồng thời đánh giá khả năng tái thông mạch. Trên cơ sở đó, người bệnh được chỉ định và truyền thuốc tiêu sợi huyết Actilyse (alteplase) ngay tại cơ sở 2, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian vàng trong điều trị đột quỵ.

Sau khi hoàn tất giai đoạn xử trí ban đầu và tình trạng người bệnh ổn định, ê-kíp y tế tiến hành chuyển tuyến nội bộ an toàn theo mô hình Stroke Network về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính có trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu.

Tại đây, người bệnh tiếp tục được đánh giá bằng các kỹ thuật hiện đại như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy vùng não thiếu máu còn nhiều nhưng vùng hoại tử ít, phù hợp chỉ định can thiệp hút huyết khối bằng dụng cụ. Thủ thuật được tiến hành kịp thời, giúp tái thông mạch máu não hiệu quả.

Sau 24 giờ điều trị, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn tê yếu nhẹ tay trái, giọng nói phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng và phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục.

Trường hợp trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình Stroke Network liên cơ sở, trong đó cơ sở 2 đóng vai trò tiếp nhận sớm, xử trí ban đầu và điều trị tái thông mạch kịp thời, còn cơ sở chính đảm nhiệm điều trị chuyên sâu và can thiệp mạch não, giúp người bệnh được tiếp cận quy trình điều trị liên tục, an toàn và tối ưu.

BS Tân khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để không bỏ lỡ "giờ vàng". Đồng thời, cần chủ động phòng ngừa bằng cách kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì vận động thể lực đều đặn, giảm căng thẳng và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.