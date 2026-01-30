Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

Hải Yến

(NLĐO) - Người đàn ông sống ở ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai đột ngột bị yếu tay chân, té ngã nên được đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái để đi cấp cứu

Chiều 30-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) các bác sĩ tại cơ sở 2 của bệnh viện vừa thực hiện mô hình Stroke Network liên cơ sở kịp cứu người đàn ông bị đột quỵ trong "giờ vàng". 

img

TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là ông N.V.B (61 tuổi, quê An Giang) làm nghề thương hồ. Trước đó, bệnh nhân đang ở trên ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai. Sau đó, đột ngột bị yếu tay chân, té ngã và nhanh chóng được đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái. 

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (phường Bến Thành) trong tình trạng yếu nửa người bên trái, nói khó, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm nhập viện là khoảng 4 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, vẫn còn trong "cửa sổ vàng" để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức Cấp cứu đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá lâm sàng, kích hoạt quy trình Stroke Code và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm loại trừ xuất huyết não, đồng thời đánh giá khả năng tái thông mạch. Trên cơ sở đó, người bệnh được chỉ định và truyền thuốc tiêu sợi huyết Actilyse (alteplase) ngay tại cơ sở 2, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian vàng trong điều trị đột quỵ.

Sau khi hoàn tất giai đoạn xử trí ban đầu và tình trạng người bệnh ổn định, ê-kíp y tế tiến hành chuyển tuyến nội bộ an toàn theo mô hình Stroke Network về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính có trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu. 

Tại đây, người bệnh tiếp tục được đánh giá bằng các kỹ thuật hiện đại như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy vùng não thiếu máu còn nhiều nhưng vùng hoại tử ít, phù hợp chỉ định can thiệp hút huyết khối bằng dụng cụ. Thủ thuật được tiến hành kịp thời, giúp tái thông mạch máu não hiệu quả. 

Sau 24 giờ điều trị, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn tê yếu nhẹ tay trái, giọng nói phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng và phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục. 

Trường hợp trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình Stroke Network liên cơ sở, trong đó cơ sở 2 đóng vai trò tiếp nhận sớm, xử trí ban đầu và điều trị tái thông mạch kịp thời, còn cơ sở chính đảm nhiệm điều trị chuyên sâu và can thiệp mạch não, giúp người bệnh được tiếp cận quy trình điều trị liên tục, an toàn và tối ưu.

BS Tân khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để không bỏ lỡ "giờ vàng". Đồng thời, cần chủ động phòng ngừa bằng cách kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì vận động thể lực đều đặn, giảm căng thẳng và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Tin liên quan

Hành động này sẽ quyết định số phận của người bị đột quỵ

Hành động này sẽ quyết định số phận của người bị đột quỵ

(NLĐO)- Trong đột quỵ, người quyết định số phận bệnh nhân không chỉ là bác sĩ mà chính là người phát hiện sớm và hành động kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo những thói quen kích hoạt đột quỵ sau khi chơi thể thao

(NLĐO)-Trời lạnh khiến cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi nhanh, làm máu trở nên đặc và dễ hình thành cục máu đông, tăng nguy cơ đột quỵ.

Mỹ phát triển phương pháp trị đột quỵ mới, chỉ cần 1 lần truyền dịch

(NLĐO) - Những "phân tử nhảy múa" mà các nhà khoa học Mỹ phát triển có thể tạo nên đột phá trong việc giúp bệnh nhân phục hồi sau đột quỵ.

đột quỵ chế độ ăn uống Bệnh viện Nhân dân Gia Định xuất huyết não Đột quỵ não đi cấp cứu khoa Hồi sức Ăn uống lành mạnh giờ vàng cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo