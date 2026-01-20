Mỹ phát triển phương pháp trị đột quỵ mới, chỉ cần 1 lần truyền dịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mỹ phát triển phương pháp trị đột quỵ mới, chỉ cần 1 lần truyền dịch

Anh Thư

(NLĐO) - Những "phân tử nhảy múa" mà các nhà khoa học Mỹ phát triển có thể tạo nên đột phá trong việc giúp bệnh nhân phục hồi sau đột quỵ.

Trên tạp chí khoa học Neurotherapeutics, nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết họ đã tạo ra một loại vật liệu nano sinh học mới có thể lấp đầy "khoảng trống y tế" trong việc điều trị đột quỵ.

Mỹ phát triển phương pháp trị đột quỵ mới, chỉ cần 1 lần truyền dịch - Ảnh 1.

Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển một phương pháp đột phá nhằm giúp bệnh nhân đột quỵ phục hồi hiệu quả hơn - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Hiện nay, các biện pháp can thiệp dành cho bệnh nhân đột quỵ chủ yếu tập trung vào việc tái thông mạch máu bị tắc nghẽn.

Vật liệu nano mới giúp giải quyết giai đoạn sau đó: Bảo vệ não bộ và hỗ trợ sự tái tạo của các tế bào thần kinh.

Trong thí nghiệm tiền lâm sàng, các nhà khoa học đã thử nghiệm một liều tiêm tĩnh mạch duy nhất dành cho các con chuột bị đột quỵ do thiếu máu não cục bộ, là loại đột quỵ phổ biến nhất.

Mũi tiêm này được thực hiện ngay sau khi các biện pháp can thiệp nhằm tái thông mạch máu thành công.

Theo SciTech Daily, kết quả cho thấy liệu pháp này có khả năng vượt qua hàng rào máu não, một rào cản ngăn cản nhiều phương pháp điều trị tiếp cận mô não, và thúc đẩy quá trình phục hồi.

Những con chuột được điều trị cho thấy tổn thương não giảm đáng kể, không có bằng chứng về tác dụng phụ hoặc độc tính ở các cơ quan chính.

Nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp này cuối cùng có thể hoạt động song song với các phương pháp điều trị đột quỵ hiện có bằng cách giảm thiểu tổn thương thứ phát và hỗ trợ phục hồi.

Họ gọi vật liệu nano mới này là các "phân tử nhảy múa". Bí mật của sự thành công là các nhà khoa học có thể điều chỉnh chuyển động tập thể của các phân tử, để chúng có thể tìm và tương tác chính xác với các thụ thể tế bào luôn chuyển động.

Phương pháp điều trị này gửi tín hiệu khuyến khích các tế bào thần kinh tự sửa chữa. Ví dụ, nó có thể giúp các sợi thần kinh phát triển trở lại và kết nối lại với các tế bào thần kinh khác, khôi phục lại sự liên lạc đã mất, từ đó giúp não và tủy sống có thể thích nghi và xây dựng lại các kết nối sau tổn thương.

Ở con người, các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng phương pháp truyền dịch để đưa thuốc vào cơ thể. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc để tiến tới các bước thử nghiệm lâm sàng, tức thử nghiệm trên người.

Tin liên quan

Tài xế đột quỵ sau vô lăng: Bác sĩ cảnh báo nóng vì liên quan nhiều nhân mạng

Tài xế đột quỵ sau vô lăng: Bác sĩ cảnh báo nóng vì liên quan nhiều nhân mạng

(NLĐO)- Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy tỉ lệ đột quỵ xảy ra ngay khi lái xe là 4%. Trong số này, 16% trường hợp đã gây ra tai nạn giao thông sau đó

Chóng mặt kéo dài, nguy cơ tiềm ẩn đột quỵ

(NLĐO) - Chóng mặt có thể liên quan đến tổn thương thần kinh trung ương, đột quỵ hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác, cần thăm khám sớm để kiểm soát.

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ, Úc và Canada đã "đảo ngược" một quan niệm sai lầm về cà phê.

đột quỵ thiếu máu não cục bộ tái thông mạch máu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo