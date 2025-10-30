Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới"

Yến Anh

(NLĐO)- "Sinh viên thế hệ mới" quy tụ 8 đội thi từ hai miền Nam - Bắc, đại diện cho những màu sắc, cá tính và thế mạnh riêng của sinh viên Việt Nam

Chiều 30-10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố từ ngày 9-11-2025, chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" chính thức trở lại trên sóng VTV3 với format đổi mới toàn diện.

Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới" - Ảnh 1.

Các sinh viên tranh tài tại "Sinh viên thế hệ mới" 2025

Tiếp nối 2 mùa giải vào năm 2023 và 2024, "Sinh viên thế hệ mới" 2025 hướng tới 2 mục tiêu chính: Vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên; vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Theo nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hóa Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế. Cụ thể là các vòng: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh, Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới" - Ảnh 2.

Rapper Double2T

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

GS-TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện Ban Giám khảo "Sinh viên thế hệ mới" 2025, cho rằng đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi.

Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới" - Ảnh 3.

... và dàn "Tân binh toàn năng" sẽ đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới"

Sức hút của chương trình năm nay còn đến từ bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, rapper Double2T và dàn "Tân binh toàn năng", hứa hẹn tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Trong đó, 11 nghệ sĩ xuất sắc nhất của chương trình Tân binh toàn năng sẽ trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt của Sinh viên thế hệ mới 2025. Trong hành trình này, các "Tân binh" sẽ cùng các bạn sinh viên khu vực phía Nam lan tỏa những thông điệp ý nghĩa từ các dự án, truyền cảm hứng sống tích cực và khơi dậy tinh thần dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025 phát sóng vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Sinh viên thế hệ mới 2025 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu: Học viện Ngoại giao, Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Trường ĐH Yersin, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (miền Nam).

Tin liên quan

Sinh viên sáng tạo giải pháp chống lũ, AI phát hiện bệnh Parkinson

Sinh viên sáng tạo giải pháp chống lũ, AI phát hiện bệnh Parkinson

(NLĐO) - Những dự án cho thấy sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam không dừng lại ở ý tưởng mà còn từng bước đi vào đời sống.

Khánh Vy Sinh viên thế hệ mới Double2T
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo