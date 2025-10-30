Double2T và dàn "Tân binh toàn năng" đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới"

Chiều 30-10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố từ ngày 9-11-2025, chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" chính thức trở lại trên sóng VTV3 với format đổi mới toàn diện.

Các sinh viên tranh tài tại "Sinh viên thế hệ mới" 2025

Tiếp nối 2 mùa giải vào năm 2023 và 2024, "Sinh viên thế hệ mới" 2025 hướng tới 2 mục tiêu chính: Vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên; vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Theo nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hóa Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế. Cụ thể là các vòng: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh, Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Rapper Double2T

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

GS-TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện Ban Giám khảo "Sinh viên thế hệ mới" 2025, cho rằng đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi.

... và dàn "Tân binh toàn năng" sẽ đồng hành cùng "Sinh viên thế hệ mới"

Sức hút của chương trình năm nay còn đến từ bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, rapper Double2T và dàn "Tân binh toàn năng", hứa hẹn tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Trong đó, 11 nghệ sĩ xuất sắc nhất của chương trình Tân binh toàn năng sẽ trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt của Sinh viên thế hệ mới 2025. Trong hành trình này, các "Tân binh" sẽ cùng các bạn sinh viên khu vực phía Nam lan tỏa những thông điệp ý nghĩa từ các dự án, truyền cảm hứng sống tích cực và khơi dậy tinh thần dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025 phát sóng vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.