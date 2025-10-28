Sinh viên sáng tạo giải pháp chống lũ, AI phát hiện bệnh Parkinson

10 dự án đã được vinh danh trong cuộc thi "Ý tưởng đổi mới sáng tạo các trường ĐH tại vùng Đông Nam Bộ" diễn ra sáng 28-10 ở Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH). Trong đó, những giải pháp độc đáo như giàn phao chống lũ hay AI phát hiện Parkinson... cho thấy sức sáng tạo không giới hạn của sinh viên.

Giàn phao chống lũ - giải pháp cứu cây trồng mùa lũ

Đoạt giải nhì cuộc thi, dự án “Giàn phao chống lũ cho cây trồng” của nhóm sinh viên Viện Công nghệ Việt - Nhật (HUTECH) do Nguyễn Quốc Kiệt làm nhóm trưởng gây ấn tượng mạnh nhờ tính ứng dụng cao và khả năng hỗ trợ trực tiếp đời sống nông dân.

Xuất phát từ tình hình bão lũ hiện nay, nhóm sinh viên bắt tay nghiên cứu mô hình giàn phao giúp bảo vệ cây trồng khỏi ngập úng, lũ lụt. Ảnh: NVCC

Ý tưởng ra đời sau khi nhóm chứng kiến thiệt hại nặng nề do bão Yagi năm 2024 khiến nước ta tổn thất tới 85 tỉ đồng. Sang năm 2025, các đợt bão nối tiếp lại tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng trồng cây đào - nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. “Chúng em nghĩ nếu có cách giúp cây sống sót sau lũ, người dân sẽ đỡ mất trắng”- Kiệt chia sẻ.

Đây là một hệ thống canh tác thông minh 2 trong 1. Trong điều kiện bình thường, phao hoạt động như một “chậu cây thông minh”, tích hợp IoT để tự động tưới nước dựa trên cảm biến độ ẩm và cho phép giám sát mọi thứ qua điện thoại. Khi có bão lũ, giàn phao tự động nổi lên theo mực nước.

Sản phẩm được thiết kế với giá thành chỉ khoảng 350.000 đồng cho mỗi bộ, tuổi thọ 8-10 năm, có thể dùng cho 3-4 mùa vụ. Tính ra, chi phí chỉ khoảng 50.000-100.000 đồng/cây mỗi vụ, trong khi mỗi cây có giá trị kinh tế tới 1 triệu đồng.

AI phát hiện bệnh Parkinson của sinh viên 19 tuổi

Dự án “VOICECARE - AI giúp phát hiện sớm bệnh Parkinson thông qua phân tích giọng nói” của sinh viên Trần Phúc Khang, ngành công nghệ thông tin-Trường FPT Aptech, giành giải nhất với hướng tiếp cận công nghệ cao trong lĩnh vực y tế.

Khang cùng Nguyễn Hồng Quân, sinh viên ngành logistics-Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, có cùng mục tiêu khởi nghiệp và tình cờ gặp nhau trên mạng xã hội, từ đó cùng nhau phát triển ý tưởng.

Trần Phúc Khang (trái) phụ trách kỹ thuật và thiết kế web, còn Nguyễn Hồng Quân (phải) đảm nhiệm marketing, truyền thông và quảng bá sản phẩm. Ảnh: NVCC



Từ việc chứng kiến người thân trong gia đình mắc bệnh khi đã quá trễ, Khang đặt câu hỏi: “Tại sao không ngừa bệnh từ khi còn sớm?”. Họ bắt đầu phát triển ứng dụng huấn luyện AI phát hiện sớm Parkinson qua giọng nói với mong muốn giúp mọi người chủ động phòng ngừa bệnh.

Khang và Quân tìm hiểu và nhận thấy trên thị trường chỉ có một vài ứng dụng ở nước ngoài, chưa phổ biến tại Việt Nam. Dù mới 19 tuổi, Khang đã tự huấn luyện mô hình AI bằng dữ liệu giọng nói từ 3 nguồn công khai tại Việt Nam, Ý và Mỹ. Sau quá trình “dạy” cho AI phân biệt giữa người bệnh và người bình thường, mô hình thử nghiệm đạt độ chính xác lên tới 95%.

Ban giám khảo đánh giá cao tính khả thi và tiềm năng thương mại hóa của dự án, đồng thời góp ý nhóm cần xây dựng niềm tin người dùng, bởi tâm lý người Việt vẫn tin vào bác sĩ hơn là AI. Trong tương lai, Khang và Quân dự định mở rộng dữ liệu và hoàn thiện giao diện ứng dụng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ sàng lọc và phòng ngừa bệnh Parkinson từ sớm.

Sáng tạo từ giảng đường đến cộng đồng Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới sáng tạo các trường ĐH tại vùng Đông Nam Bộ” năm nay thu hút hơn 100 dự án đến từ 13 trường đại học. Trong đó, 70 dự án vào bán kết và 10 dự án xuất sắc nhất tranh tài tại chung kết. Các ý tưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, vật liệu bền vững, nông nghiệp xanh, công nghệ thông minh…, phản ánh cách sinh viên đang vận dụng kiến thức học được để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Mỗi sản phẩm, mô hình đều cho thấy tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người trẻ trong việc góp phần xây dựng một tương lai phát triển bền vững.



