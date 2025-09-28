Dư âm đẹp từ "Tàu về quê hương" của Quách Phú Thành – Phạm Thiêng Ngân





Những ca sĩ khách mời có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm trong đêm nhạc "Tàu về quê hương"

Tối 27-9, tại Rạp Hồng Liên – Trung Tâm Văn Hóa Hậu Giang (TP HCM), đêm nhạc live "Tàu về quê hương" do nghệ sĩ Quách Phú Thành và ca sĩ Phạm Thiêng Ngân thực hiện đã khép lại trong những tràng pháo tay rộn rã, những ánh mắt rưng rưng và những giai điệu ngọt ngào neo đậu trong lòng khán giả.

Đây là một chương trình âm nhạc đưa người nghe trở về với những miền ký ức mộc mạc, bình yên của quê hương, tuổi thơ và tình yêu qua nhiều ca khúc vang bóng một thời, trong đó cũng có thêm một số ca khúc mới.

Nghệ sĩ Quách Phú Thành

Quách Phú Thành luôn dàn dựng chỉn chu

Để có được hành trình âm nhạc đong đầy cảm xúc, Quách Phú Thành đã luôn đặt mình trong tư thế đối diện thử thách. Với sự hỗ trợ của ban nhạc Đa Giác và phần minh họa sinh động của Vũ đoàn IDC, các tiết mục trong đêm diễn được anh đầu tư sáng tạo, được ê kíp dàn dựng tinh tế tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều sắc màu.

Từ những ca khúc quê hương da diết cho đến các bản nhạc trữ tình sâu lắng, chương trình đã khơi dậy những rung động rất thật nơi người nghe. Danh sách ca khúc trải dài từ quen thuộc đến kinh điển như: "Tàu về quê hương", "Sao anh nỡ đành quên", "Dư âm", "Đôi bờ", "Thương thầm", "Phiên chợ sông", "Đừng trách em tội nghiệp"… mỗi bài hát như một mảnh ghép cảm xúc.

Những bài tình ca lồng ghép với những câu chuyện thật dung dị, gần gũi với khán giả

Đến các bài: "Buồn hắt buồn hiu", "Ốc đắng buồn ai", "Lá thơ lục bình" gợi nên khung cảnh sông nước miền Tây, nơi những nỗi nhớ và niềm thương đan xen; "Mời anh về thăm quê em", "Hẹn ngày nên duyên", "Gặp nhau giữa rừng mơ", "Trai tài gái sắc" – những ca khúc tươi vui, gợi nhớ nét duyên dáng quê mùa xưa cũ.

Đặc biệt, ca khúc "Đêm nghe bài vọng cổ" – một điểm nhấn kết nối âm nhạc với sân khấu truyền thống, khiến khán giả như sống lại những đêm sân khấu vàng son thuở nào.

Quách Phú Thành tạo cơ hội hòa nhịp cùng đam mê

Nghệ sĩ Quách Phú Thành là gương mặt đa năng, vừa hát hay, diễn xuất linh động từ cải lương đến ca nhạc

Đêm nhạc quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời chất lượng: Quốc Đại, Hồng Sáp, Lê Trang, Mai Vũ Luân, Huỳnh Triệu Phú, Ngọc Tâm, Thành Thuận. Họ đều có lòng đam mê, cùng với Quách Phú Thành và Phạm Thiêng Ngân thực hiện một đêm nhạc ý nghĩa.

Mỗi nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, lan tỏa cảm xúc chân thành, như đang kể những câu chuyện của chính mình.

Chính sự hòa quyện giữa thế hệ nghệ sĩ nhiều trải nghiệm và lớp ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết đã làm nên một đêm nhạc phong phú về sắc thái biểu cảm.

Nghệ sĩ Quách Phú Thành trong đêm nhạc "Tàu về quê hương"

Phát biểu sau đêm diễn, ca sĩ Quách Phú Thành xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự hạnh phúc khi được hát trong một không gian đầy cảm xúc như vậy. "Tàu về quê hương" là một chương trình âm nhạc kỷ niệm, đây còn là một lời tri ân khán giả đã đồng hành, yêu thương tôi trong suốt hành trình nghệ thuật. Mỗi ca khúc trong đêm là một phần ký ức mà tôi muốn gửi gắm".

Quách Phú Thành là gương mặt đa năng

Khán giả đã biết đến những vai diễn sân khấu cải lương giàu cảm xúc của Quách Phú Thành dưới sự dìu dắt của NSND Hữu Quốc. Trước khi anh dấn thân và khẳng định mình trong lĩnh vực ca nhạc, anh có xuất phát điểm là diễn viên sân khấu cải lương và được thầy – NSND Hữu Quốc chăm chút, nâng đỡ.

Ngày 20-7 vừa qua, Quách Phú Thành đã gây tiếng vang với minishow "Nhớ cố hương" cũng tại rạp Hồng Liên, tạo được hiệu ứng tích cực và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Chương trình được đầu tư, dàn dựng rất đẹp mắt

Anh cũng từng ghi dấu trong chương trình của nghệ sĩ Thanh Long "Lửa nghề không tắt" (học trò của nghệ sĩ Thanh Sơn), đặc biệt qua vai Trọng Thủy trong trích đoạn tuồng cổ "Cổ Loa tình hận" cùng NSƯT Trinh Trinh – một vai diễn thể hiện chiều sâu nội tâm và bản lĩnh sân khấu của anh.

Đêm nhạc khép lại nhưng dư âm của chương trình "Tàu về quê hương" vẫn còn đọng mãi trong lòng khán giả. Những giai điệu quê hương, những lời ca mộc mạc, những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc… đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất tình người, khiến mỗi khán giả khi ra về như mang theo một chút ấm áp, một nỗi nhớ bâng khuâng.

Từ trái sang: NS Quách Phú Thành, Thanh Sơn và NSƯT Trinh Trinh trong đêm nghệ thuật "Thanh Long - Lửa nghề không tắt"

Chương trình âm nhạc dù chỉ gói gọn trong không gian nhỏ nhưng đã khẳng định nỗ lực sáng tạo của Quách Phú Thành và Phạm Thiêng Ngân, cho thấy cả hai có lượng khán giả trẻ ủng hộ, tạo sức sống mạnh mẽ của dòng nhạc trữ tình – quê hương trong đời sống đương đại.

"Đây chính là một trong những điểm đáng nhớ của đời sống âm nhạc TP HCM. Chúc Quách Phú Thành và Phạm Thiêng Ngân liên tục gặt hái nhiều thành công" – ca sĩ Quốc Đại nói.



