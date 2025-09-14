HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc

YẾN ANH - ĐỖ MINH PHƯƠNG thực hiện

Với ca sĩ Tùng Dương, nghệ thuật không phải là tham vọng mà là khát vọng - khát vọng đi đến cùng với âm nhạc

Hành trình âm nhạc của Tùng Dương luôn gắn liền với sự biết ơn dành cho các bậc tiền bối - những người đã để lại di sản lớn lao cho nhiều thế hệ.

. Phóng viên: Ghi dấu ấn mạnh mẽ trong Đại lễ A80 với các dự án âm nhạc đặc biệt cũng như trở thành ca sĩ hiếm hoi xuất hiện ở hầu hết các chương trình lớn trong dịp này. Đến giờ nhìn lại, cảm xúc của anh thế nào? Anh có bị áp lực luôn phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả hay không?

- Ca sĩ TÙNG DƯƠNG: Khi nhớ lại những khoảnh khắc trong Đại lễ A80, tôi vẫn còn nguyên niềm xúc động và tự hào. Được đứng trên những sân khấu đặc biệt như các concert quốc gia cùng những sự kiện trọng đại như thế, tôi thấy mình tự hào vì dù ở vị trí một nghệ sĩ hay trách nhiệm của một công dân, tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho đất nước.

Mỗi tiết mục tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng, để hát thật hay, thật cảm xúc, ra những MV truyền tải thông điệp yêu nước với tinh thần tích cực nhất để lan tỏa tới cộng đồng. Nếu để làm những điều cống hiến cho đất nước thì tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực, mà trái lại, rất hân hoan và hạnh phúc.

. Một năm trước, chúng ta đã nói về một Tùng Dương yêu nước và yêu đời, vậy còn Tùng Dương bây giờ thì sao?

- Tùng Dương có thể nói về lòng yêu nước ở bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh. Với tôi, yêu nước không phải là "trend", mà là "bản thể" của một nghệ sĩ nói riêng và của một công dân nói chung - là trách nhiệm lớn lao của một ca sĩ cũng như của mỗi người Việt Nam.

Khi tình yêu ấy thường trực trong tâm, ta mới có thể gieo trồng những hạt mầm tích cực nhất. Và trong tương lai, cũng như mãi về sau, Tùng Dương vẫn sẽ giữ trọn tình yêu nước ấy.

. Anh nhận xét gì về tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ khi họ thuộc lòng và hát theo những ca khúc cách mạng trong các sự kiện lớn?

- Chúng ta không cần quá lo lắng về sự cách biệt giữa các thế hệ trong thời chiến và thời bình. Mỗi giai đoạn, mỗi thời đại đều có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, nhưng tinh thần ấy thì luôn rực cháy. Ngày nay, dù không còn sống trong những thời khắc "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" như cha ông, các bạn trẻ vẫn tiếp nối tinh thần bất khuất, kiên cường của thế hệ đi trước trên những "mặt trận" mới - từ kinh tế, du lịch, văn hóa cho đến khoa học - công nghệ và vẫn nỗ lực từng ngày để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Khoảnh khắc hơn 50.000 khán giả cùng đặt tay lên trái tim, đồng thanh hát "Tiến quân ca" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là những giây phút thiêng liêng nhất. Ở đó, tinh thần dân tộc và sức mạnh của âm nhạc như một lời hiệu triệu, lan tỏa tình yêu nước từ những cá nhân nhỏ bé để hợp thành một khối đại đoàn kết rộng lớn.

. Anh nghĩ sao về vai trò của âm nhạc cách mạng trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc ở thế hệ trẻ ngày nay?

- Trong thời điểm hiện tại, âm nhạc cách mạng có sức gắn kết vô cùng lớn. Những tác phẩm về quê hương, đất nước không chỉ khơi dậy tình yêu Tổ quốc mà còn thể hiện sức mạnh dân tộc, chiều sâu văn hóa và lịch sử mà các nhạc sĩ đã gửi gắm. Qua từng giai đoạn, các ca khúc "nhạc đỏ" đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ, danh ca thể hiện, từ những giọng ca đi trước cho đến chúng tôi ngày nay.

Thế hệ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương lại tiếp tục viết thêm những câu chuyện mới bằng ca khúc mới, tinh thần mới, nhưng vẫn kế thừa những giá trị bất diệt về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc. Âm nhạc chính là cầu nối giữa các thế hệ, để mỗi người đều thấy tin yêu và tự hào, để chúng ta xứng đáng với những hy sinh máu xương của cha ông trong công cuộc bảo vệ đất nước. Chính sức mạnh đó khiến âm nhạc cách mạng trở thành dòng chảy không ngừng.

CA SĨ TÙNG DƯƠNG: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc - Ảnh 1.

. Mỗi năm, khán giả lại thấy Tùng Dương đứng trên một nấc thang mới. Trên hành trình ấy, anh có gặp khó khăn gì?

- Khó khăn trên con đường nghệ thuật thì luôn có, thậm chí không ít chông gai. Nhưng tôi nghĩ để đạt được thành công, mỗi nghệ sĩ đều phải nỗ lực nhiều. Hơn 20 năm qua, Tùng Dương luôn miệt mài lao động nghệ thuật, năm nào cũng có những dự án mới, khi thì live show, khi là album, MV.

Nhưng điều quan trọng nhất là phải đúng thời điểm. Tôi còn nhớ thời điểm hát "Nơi đảo xa" cùng Trọng Tấn, hay khoảnh khắc nhận giải thưởng "Bài hát của năm" với "Chiếc khăn piêu" - một ca khúc gần 70 năm tuổi nhưng vẫn thành công vang dội trong lòng khán giả. Tất cả đều là những dấu ấn đẹp.

. Là một nghệ sĩ luôn đổi mới, anh làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ bản sắc riêng và đáp ứng thị hiếu âm nhạc hiện đại?

- Trên hành trình ấy, thử thách là điều không tránh khỏi, và để tồn tại, nghệ sĩ phải biết hòa nhịp với thời đại. Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Quan trọng là giữ được cá tính, đồng thời biết lắng nghe, bớt cái tôi cực đoan để gạn lọc và tiếp thu. Nghệ sĩ cũng giống như một viên ngọc, càng được mài giũa qua trải nghiệm càng sáng đẹp và vững vàng.

. Sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang lại những dấu ấn gì đặc biệt trong hành trình âm nhạc của anh?

- Thật sự tôi và Nguyễn Văn Chung chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cùng cộng tác. Từ trước, âm nhạc của tôi thường "khúc khuỷu", "lắt léo", nhiều thử thách, trong khi nhạc của Chung lại gần gũi, giản dị. Tôi từng nghĩ hai thế giới ấy khó gặp nhau. Nhưng rồi thật đặc biệt, chúng tôi lại hội ngộ đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) - một cột mốc thiêng liêng với bất kỳ người Việt Nam nào.

Điều đặc biệt hơn, từ sự hợp tác này, chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu và tình bạn chân thành. Dù mới quen biết nhưng Chung và tôi đã có thể xem nhau như những người bạn tâm đầu ý hợp trong âm nhạc. Chung từng nói anh trân trọng cách tôi đối xử với các nhạc sĩ và tôi xem đó là một sự ghi nhận quý giá, cũng như là nguyên tắc làm nghề của mình: luôn yêu mến, nâng niu và trân trọng tác phẩm của những người đồng hành.

. Đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp của anh sắp ra mắt, anh có thể chia sẻ về dự án âm nhạc này? Có điều gì khác biệt so với các dự án trước đây của anh?

- Đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp của tôi mang tên "Timeless" (Vĩnh cửu), giới thiệu tinh thần "vocalist" của Dương qua những bản tình ca bất hủ của đất nước. Ở Volume 1, tôi lựa chọn các ca khúc từ giai đoạn tân nhạc đến sau năm 1975 - vừa là sự trở về với giá trị xưa cũ vừa đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn nhiều so với các dự án trước.

Với dòng nhạc high-end, khán giả đặc biệt khó tính, nên ê-kíp đã chọn cách thu analog, là phương pháp cầu kỳ và hiếm gặp hiện nay. Đây chính là điểm khác biệt khiến "Timeless" trở thành một cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của tôi. 

CA SĨ TÙNG DƯƠNG: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mỗi nghệ sĩ cần phải biết cách chắt lọc những giá trị dân tộc, để đưa vào âm nhạc một cách tự nhiên, hài hòa, đồng điệu với tâm hồn đương đại.

Chúng ta có cả một kho tàng đồ sộ về âm nhạc dân tộc - từ những lời ru, làn điệu dân ca cho tới những tác phẩm truyền đời. Những giá trị này giúp khẳng định bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới, không hề trộn lẫn. Trong nhiều dự án của mình, tôi luôn lấy dân gian làm gốc, kể cả khi hợp tác với nghệ sĩ quốc tế hay tham gia các festival lớn. Mỗi lần đứng trên sân khấu quốc tế, tôi đều coi đó là cơ hội để đưa ra một "tuyên ngôn" về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.


