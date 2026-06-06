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Văn hóa - Văn nghệ

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026 chính thức chào đón khán giả từ 6 đến 8-6, hứa hẹn thu hút đông khán giả đến với những bộ phim ngắn hay

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc - Ảnh 1.

Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026 chính thức chào đón khán giả từ 6 đến 8-6

Từ ngày 5 đến 8-6, chuỗi "Điện ảnh học đường" liên tục được triển khai tại các trường THPT Lê Quý Đôn, Trần Khai Nguyên, Tây Thạnh và Gia Định.

Không khí điện ảnh đang lan tỏa khắp nhiều không gian của TP HCM những ngày đầu tháng 6. Từ sân trường, rạp chiếu đến các buổi giao lưu nghệ sĩ, Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II – năm 2026 đang cho thấy nỗ lực đưa điện ảnh đến gần công chúng bằng nhiều cách tiếp cận mới.

Dư âm đẹp từ cuộc giao lưu

Hôm qua (5-6), chuỗi hoạt động chiếu phim công cộng trong khuôn khổ liên hoan chính thức khởi động tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Dự âm của buổi giao lưu này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hàng trăm học sinh, giáo viên, nghệ sĩ và nhà làm phim.

"Chúng tôi đã cùng tham gia một không gian điện ảnh mở, nơi phim ảnh được đưa đến gần đời sống học đường, hứa hẹn nhiều điều bổ ích" – NSND Trịnh Kim Chi nói.

Điều tạo nên sức nóng cho liên hoan năm nay không nằm ở các suất chiếu đơn thuần, mà ở việc điện ảnh đang hiện diện đồng thời trong trường học, rạp chiếu và không gian giao lưu nghề nghiệp.

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc - Ảnh 2.

Nhiều phim ngắn sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026 chào đón khán giả từ 6 đến 8-6

Điện ảnh bước vào trường học bằng ngôn ngữ của người trẻ

Khởi động tại THPT Lê Quý Đôn, chương trình đánh dấu sự ra mắt bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO và công bố Hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, sinh viên.

Các điểm trường đều được đầu tư hệ thống màn hình LED, âm thanh và thiết bị trình chiếu chuyên biệt, biến sân trường thành những không gian điện ảnh thu nhỏ.

Nhiều học sinh lần đầu được tiếp cận hoạt động xem phim tập thể, giao lưu cùng đạo diễn, biên kịch và nhà sáng tạo nội dung. Điện ảnh trong bối cảnh này trở thành công cụ truyền cảm hứng sáng tạo, giúp người trẻ học cách kể chuyện bằng hình ảnh và tiếp cận tư duy thẩm mỹ trong môi trường số.

CineStar Nguyễn Trãi trở thành điểm hẹn điện ảnh của tháng 6

Điểm nhấn mang tính thời sự của liên hoan năm nay nằm ở chương trình chiếu phim toàn cảnh do Hội Điện ảnh TP HCM phối hợp tổ chức tại rạp CineStar Nguyễn Trãi từ ngày 6 đến 8-6.

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ chào mừng Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026

Không gian rạp những ngày này trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên và khán giả trẻ đến thưởng thức các tác phẩm tham dự liên hoan cùng nhiều bộ phim ngắn giàu giá trị nghệ thuật.

Liên hoan quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình như NSƯT - đạo diễn Hồ Ngọc Xum, NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Xuân Phước, đạo diễn Công Hậu – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, đạo diễn Minh Cao, NSƯT - đạo diễn Nhâm Minh Hiền, NSƯT - diễn viên Hạnh Thúy, NSƯT Minh Hạnh, đạo diễn Bích Ngọc, đạo diễn Hoàng Thơi, biên kịch Thanh Bình, diễn viên Thế Vinh…

Đạo diễn Công Hậu chia sẻ rằng việc mở rộng không gian chiếu phim ra trường học và không gian công cộng giúp điện ảnh gần hơn với khán giả trẻ, tạo nền tảng phát triển công chúng trong tương lai.

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc - Ảnh 4.

Đông bạn trẻ xem phim ngắn

Trong khi đó, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng điện ảnh cần được xem như một công cụ giáo dục cảm xúc, bởi phim ảnh có khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức và trí tưởng tượng của người trẻ.

Khi ký ức điện ảnh chạm vào thế hệ mới

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất tại các suất chiếu là khi nhiều khán giả trẻ lần đầu nhìn thấy trên màn ảnh rộng những gương mặt từng làm nên ký ức điện ảnh Việt Nam.

Hình ảnh NSND Lý Huỳnh, các diễn viên Thế Anh, Lâm Tới, Nguyễn Chánh Tín, Nguyễn Hậu, Lê Bình, Quý Bình, Mai Phương cùng các đạo diễn Lê Dân, Lê Mộng Hoàng, Lê Hoàng Hoa xuất hiện trên màn bạc đã tạo nên những khoảng lặng đặc biệt trong rạp.

Sau các suất chiếu, nhiều bạn trẻ nán lại khá lâu để trao đổi về những bộ phim, về các nghệ sĩ của một thời mà trước đây họ chỉ biết qua mạng xã hội hoặc lời kể của cha mẹ.

Đoạn phim tổng hợp những hình ảnh của các nghệ sĩ đã khuất trong chương trình hôm qua trở thành phần gây xúc động mạnh nhất. Không ít khán giả lặng người khi nhận ra điện ảnh không chỉ là câu chuyện của hiện tại mà còn là nơi lưu giữ ký ức tập thể.

Dư âm giao lưu trước thềm Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026, để lại nhiều cảm xúc - Ảnh 5.

Ý kiến của người trẻ khi xem phim ngắn

Có lẽ, giá trị lớn nhất mà Liên hoan phim Ngắn TP HCM năm nay mang lại nằm ở chính những khoảnh khắc như thế: khi người trẻ bắt đầu kết nối với lịch sử điện ảnh bằng cảm xúc của chính mình.

Gầy dựng lực lượng công chúng điện ảnh từ hôm nay

Liên hoan phim Ngắn TP HCM lần II mang mục tiêu phát hiện tài năng trẻ và thúc đẩy sáng tác phim ngắn.

Nhưng phía sau các suất chiếu đông kín khán giả, những cuộc trò chuyện ở sân trường hay những tràng pháo tay trong rạp CineStar Nguyễn Trãi là một câu chuyện dài hơi hơn: xây dựng công chúng điện ảnh.

Thành phố ấy cần những khán giả biết thưởng thức, phản biện và đồng hành cùng điện ảnh. Và những hạt mầm ấy đang được gieo từ chính các buổi chiếu phim hôm nay.

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Đưa điện ảnh đến cộng đồng

Liên hoan Phim ngắn TP HCM lần 2-2026 có chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh"

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