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Văn hóa - Văn nghệ

Đưa điện ảnh đến cộng đồng

Bài và ảnh: MINH KHUÊ

Liên hoan Phim ngắn TP HCM lần 2-2026 có chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh"

Ngày 5-6, chương trình ra mắt bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; công bố và triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh trong học đường"; phát động Hội thi sáng tác video clip ngắn, tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho các em học sinh đã diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP HCM).

Điểm đến của điện ảnh

Đây là chương trình thuộc khuôn khổ Liên hoan Phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2, do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chủ trì, với sự phối hợp của Hội Điện ảnh TP HCM, Thành Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" có chữ H là viết tắt của Hồ Chí Minh, được tạo từ 2 dãy phim; màu vàng tượng trưng cho sự sáng tạo, nghệ thuật; màu xanh thể hiện sự hiện đại, chuyên nghiệp, quốc tế; thanh nối ở giữa chữ H có hiệu ứng chuyển màu tượng trưng cho sự kết nối giữa "Con người - câu chuyện - điện ảnh"; biểu tượng cuộn phim phía dưới nhấn mạnh tinh thần kể chuyện bằng hình ảnh và là dòng chảy của điện ảnh. Tinh thần của bộ nhận diện là một thành phố năng động, sáng tạo và là điểm đến của điện ảnh, nơi các câu chuyện được kể qua phim.

Đưa điện ảnh đến cộng đồng - Ảnh 1.

LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 vào sáng ngày 5-6. (Ảnh: VĂN HÀ)

Về sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh trong học đường", đạo diễn Khoa Nguyễn, Giám đốc Công ty CP Điện ảnh và Công nghệ MTH - đơn vị đồng hành và phối hợp thực hiện, cho biết: "Ban tổ chức sẽ thực hiện những hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước, tổ chức các workshop dành cho các nhà làm phim, đặc biệt là những bạn trẻ, đẩy mạnh chương trình đào tạo "nghệ sĩ đa năng" để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ".

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LHP ngắn TP HCM lần 2 còn có nhiều nội dung khác, như cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong làm phim; chương trình "Ươm mầm tài năng điện ảnh" nhằm hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng; kết nối, giới thiệu các tác phẩm và dự án tiêu biểu tham dự các LHP trong nước và quốc tế…

Khuyến khích sự sáng tạo

Liên hoan được định hướng là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức thường kỳ 2 năm/lần nhằm khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tiềm lực trong sản xuất phim ngắn; tôn vinh các tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, tính nhân văn.

Đưa điện ảnh đến cộng đồng - Ảnh 2.

Bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh”

Với chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh", vai trò của phim ngắn như một không gian phát hiện, ươm mầm và kết nối thế hệ làm phim trẻ, góp phần xây dựng thương hiệu "Thành phố điện ảnh" của TP HCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.

TIN LIÊN QUAN

Liên hoan tiếp tục mở rộng phạm vi khi nhận phim dự thi từ TP HCM đến các tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua sự kiện này, TP HCM tiếp tục khẳng định quyết tâm phát triển điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sáng tạo, xây dựng thương hiệu "Thành phố điện ảnh". 

Hoạt động này cũng là hiện thực hóa các cam kết với UNESCO trong việc phát triển đô thị sáng tạo, lấy văn hóa và con người làm trung tâm cho sự phát triển bền vững.


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Ra mắt bộ nhận diện Thành phố Điện ảnh

(NLĐO) - Bộ nhận diện TP HCM là Thành phố Điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO đã được ra mắt sáng 5-6.

điện ảnh thành phố sáng tạo Trường THPT Lê Quý Đôn Nguồn nhân lực trẻ Phát triển bền vững công nghiệp văn hóa trí tuệ nhân tạo
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