Tóc Tiên kể chuyện tình dang dở

Tóc Tiên kể lại câu chuyện tình yêu nhiều khoảng lặng

Tóc Tiên kể lại câu chuyện tình yêu nhiều khoảng lặng

Sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm 2026 với MV "Người còn thương em không" - một bản ballad giàu cảm xúc được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay, đánh dấu sự chuyển hướng sang không gian âm nhạc lắng đọng và nhiều tự sự hơn.

Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác, được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông của diễn viên - nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ê-kíp đã mở rộng thành câu chuyện về những cảm xúc còn sót lại sau khi một cuộc tình kết thúc.

Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm 2026 với MV "Người còn thương em không"

Nếu khán giả quen thuộc với hình ảnh Tóc Tiên bùng nổ trên sân khấu cùng những bản hit dance-pop hay EDM, thì lần trở lại này, cô chọn cách kể chuyện bằng những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Nữ ca sĩ vẫn giữ được chất giọng nội lực vốn là thế mạnh, nhưng tiết chế hơn để cảm xúc và câu chuyện của bài hát được dẫn dắt tự nhiên.

Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV "Người còn thương em không" còn được đầu tư như một tác phẩm điện ảnh ngắn. Dưới sự thực hiện của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh, MV có sự góp mặt của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính.

Câu chuyện xoay quanh hành trình của hai nhân vật đi qua những "nhà kính ký ức", nơi lưu giữ các dấu mốc của một mối tình đã qua. Trong từng không gian, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật, khép lại quá khứ và đối diện với những cảm xúc còn dang dở. Hình ảnh những nhà kính từng rực rỡ nay trở nên héo úa, đổ nát tạo nên sự đối lập thị giác mạnh mẽ, phản chiếu sự thay đổi của tình yêu theo thời gian.

Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV "Người còn thương em không" còn được đầu tư như một tác phẩm điện ảnh ngắn.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, ê-kíp đã thực hiện 4 ngày quay liên tục với hệ thống bối cảnh được thiết kế riêng. Bên cạnh các set quay công phu, nhiều cảnh ngoại cảnh được ghi hình tại Bình Thuận với đồi cát, biển Hòn Rơm và những khoảnh khắc bình minh tạo nên khung hình giàu cảm xúc.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm

Thông điệp về sự dang dở cũng được thể hiện qua nhiều hình ảnh ẩn dụ. Mảnh gương vỡ khắc chữ "thương" hay chiếc chìa khóa lấp đầy khoảng trống của chữ "còn" xuất hiện rải rác trong MV, ghép lại thành câu hỏi day dứt: liệu tình cảm ấy vẫn còn tồn tại hay đã thực sự khép lại.

Tóc Tiên hợp tác Trần Ngọc Vàng, kể chuyện tình tan vỡ bằng ngôn ngữ điện ảnh trong "Người còn thương em không"

Để khắc họa câu chuyện tình yêu một cách chân thực, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến những khoảng lặng chất chứa suy tư. Cả hai đã tham gia các buổi workshop trước khi quay nhằm xây dựng nền tảng tâm lý và câu chuyện cho nhân vật.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Tóc Tiên cho biết cô đã nhận bản demo ca khúc từ năm 2023 nhưng phải đến mùa mưa năm 2026 mới cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để phát hành. Theo nữ ca sĩ, ballad cũng là thể loại mà khán giả luôn mong muốn được nghe cô thể hiện nhiều hơn.

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng tiết lộ chính anh là người chủ động xin tham gia dự án vì sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn khi có cơ hội đồng hành cùng Tóc Tiên và ê-kíp trong một sản phẩm được thực hiện với quy mô, quy trình không khác gì một bộ phim điện ảnh.

Trần Ngọc Vàng chủ động ngỏ ý tham gia dự án của Tóc Tiên

"Người còn thương em không" không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên mà còn là phát súng mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc dài hơi của nữ ca sĩ trong năm 2026.

Thông qua âm nhạc và hình ảnh, Tóc Tiên tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong việc đặt cảm xúc và câu chuyện ở vị trí trung tâm, đồng thời mở ra một giai đoạn mới mềm mại, nữ tính và giàu chiều sâu hơn trong hành trình nghệ thuật của mình.