Văn hóa - Văn nghệ

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Sau chiến thắng, nghệ sĩ xiếc Việt tại Tây Ban Nha đã đón nhận tình cảm nồng nhiệt của khán giả quốc tế, đó là dư âm hạnh phúc của xiếc Việt


Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha

Sáng 4-3, theo giờ địa phương tại thành phố Girona (Tây Ban Nha), các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau khi tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng lần thứ 14, đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.

Các nghệ sĩ đã lưu lại những khoảnh khắc rất đẹp khi dạo bước trên đường phố cổ kính và được khán giả quốc tế nhận ra, chào đón bằng những cái bắt tay thân tình. Niềm vui chiến thắng vì thế lan tỏa ra ngoài sân khấu, trở thành dư âm hạnh phúc của nghệ thuật xiếc Việt Nam trên đất châu Âu.

Thành quả đáng tự hào trên đấu trường quốc tế của xiếc Việt

Rạng sáng 3-3 (giờ Việt Nam), kết quả chính thức của Festival Internacional del Circ Elefant d'Or 2026 được công bố: cả ba tiết mục của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự đều đoạt giải thưởng. Tiết mục "Duo Love" của NSƯT Thanh Tuấn – NSƯT Thu Hương giành giải Voi Bạc; tiết mục "Đu nón" của các nghệ sĩ NSƯT Lô Thúy, Phạm Hướng, Hồng Thúy và Lưu Hường nhận giải Voi Đồng; trong khi tiết mục "Đế kiếm trên đu" của NSƯT Thu Hương – nghệ sĩ Thanh Bình được trao giải Đặc biệt.

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha - Ảnh 2.

NSND Tống Toàn Thắng và các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam

"Liên hoan năm nay quy tụ 18 quốc gia với 75 nghệ sĩ, 24 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn tranh tài. Việc cả ba tiết mục của Việt Nam đều được xướng tên đã tạo nên niềm tự hào lớn cho nghệ thuật biểu diễn nước nhà. Khi nghệ sĩ Việt bước ra đường phố Girona sau đêm trao giải, các nghệ sĩ Việt Nam dành thời gian dạo quanh khu phố cổ Girona. Nhiều khán giả đã nhận ra những gương mặt vừa tỏa sáng trên sân khấu liên hoan" – NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Những lời chúc mừng bằng nhiều ngôn ngữ, những cái bắt tay và tràng pháo tay vang lên trên đường phố khiến các nghệ sĩ không khỏi xúc động. Không ít khán giả xin chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ, nhắc lại những khoảnh khắc hồi hộp khi xem tiết mục trên sân khấu.

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Niềm vui của các nghệ sĩ Liêm đoàn Xiếc Việt Nam tại Tây Ban Nha

Hình ảnh chiếc nón lá trong tiết mục "Đu nón" hay màn treo tóc đầy kịch tính trong "Duo Love" trở thành câu chuyện được nhiều người nhắc đến. Trong không khí thân tình ấy, nghệ sĩ Việt cảm nhận rõ rệt rằng thành công của họ đã chạm tới trái tim khán giả quốc tế.

Bản sắc văn hóa – dấu ấn của xiếc Việt

Điểm tạo nên sự khác biệt của các tiết mục Việt Nam tại liên hoan lần này chính là sự kết hợp giữa kỹ thuật xiếc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Tiết mục "Đu nón" gây ấn tượng mạnh khi đưa hình ảnh chiếc nón lá – biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt – lên sân khấu xiếc quốc tế.

Những động tác múa mềm mại với chiếc nón bất ngờ chuyển sang phần đu kỹ thuật trên cao, tạo nên sự hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống và kỹ thuật xiếc hiện đại. Trong khi đó, "Duo Love" tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nghệ sĩ Việt với những động tác kỹ thuật được nâng độ khó.

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Áo dài Việt Nam trên đường phố Tây Ban Nha

Phần treo tóc của NSƯT Thu Hương khi nâng đỡ bạn diễn phía dưới khiến khán giả nín thở theo dõi. Còn "Đế kiếm trên đu" mang đến chuỗi động tác mạo hiểm, thể hiện sự dũng cảm và bản lĩnh của nghệ sĩ trên không trung. Sau liên hoan, tiết mục này còn được mời tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9-2026.

Cánh cửa mới cho xiếc Việt

Theo NSND Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng được xem là nơi quy tụ nhiều nhà sản xuất và giám đốc các đoàn xiếc lớn của châu Âu và Mỹ. Họ trực tiếp theo dõi các tiết mục để tìm kiếm những chương trình biểu diễn chất lượng cao.

Dư âm hạnh phúc của xiếc Việt trên đường phố Tây Ban Nha - Ảnh 5.

Sau liên hoan nhiều dự án mới đã mở ra cho Xiếc Việt Nam tại các nước Châu Âu

Ông cho biết: "Việc cả ba tiết mục của Việt Nam đều đoạt giải là tín hiệu rất tích cực. Điều đó cho thấy nghệ sĩ xiếc Việt Nam đã có sự chuẩn bị bài bản và đủ khả năng cạnh tranh với nhiều nền xiếc mạnh trên thế giới".

Ngay sau liên hoan, nhiều lời mời hợp tác đã được gửi đến các nghệ sĩ Việt Nam. Đáng chú ý, tiết mục "Duo Love" được đề nghị ký hợp đồng biểu diễn một năm với đoàn xiếc Roncalli (Đức) – một thương hiệu xiếc danh tiếng của châu Âu.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, mỗi cuộc thi quốc tế là cơ hội để nghệ sĩ rèn luyện bản lĩnh sân khấu, đồng thời tìm ra cách tiếp cận mới với khán giả toàn cầu. Khi kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế và bản sắc văn hóa được khai thác sâu, xiếc Việt hoàn toàn có thể tạo nên vị thế riêng trên bản đồ nghệ thuật biểu diễn thế giới.


dư âm hạnh phúc của xiếc Việt
