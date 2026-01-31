HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án 60 tỉ đồng vừa làm xong đã xuống cấp: Chủ đầu tư nêu lý do

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Theo chủ đầu tư, do mưa bão dồn dập khi dự án vừa hoàn thiện nên một số vị trí bị hư hỏng; đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục.

Ngày 31-1, Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp thông tin liên quan Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66 bị hư hỏng khi mới hoàn thành.

Theo Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi, dự án sẽ bố trí chỗ ở ổn định cho 170 hộ dân, có tổng mức đầu tư trên 60 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự án 60 tỉ tại Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng Sau mùa mưa 2025 - Ảnh 1.

Đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục các vị trí bị hư hỏng

Dự án có các hạng mục đầu tư chính gồm: san nền; làm đường giao thông; hệ thống điện; cấp nước sinh hoạt. Các hạng mục đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025.

Theo Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơ, dự án vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng thì gặp đợt cao điểm mùa mưa năm 2025. Trong đó, các cơn bão số 11, 12, 13 liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng đến công trình, gây ra tình trạng xói lở mái taluy, một số vị trí lề đường, cọc tiêu, rãnh gia cố.

Sau khi mùa mưa năm 2025 kết thúc (khoảng đầu tháng 12), chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, đến nay đã xong hạng mục lề đường, rãnh gia cố và san gạt lại nền tại các vị trí hư hỏng. Riêng một số vị trí mái taluy bị sạt trượt đang được tiếp tục khắc khục, dự kiến trong tháng 2 sẽ hoàn thành. Do đang trong thời gian bảo hành, toàn bộ chi phí sửa chữa nhà thầu sẽ phải bỏ ra để khắc phục.

Dự án 60 tỉ tại Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng Sau mùa mưa 2025 - Ảnh 3.

Chủ đầu tư giải thích dự án vừa hoàn thành, một số vị trí đã hư hỏng do ảnh hưởng mưa bão

Theo Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi, dự án chưa được bố trí dân cư. Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Ia Tơi, Phòng Kinh tế xã đang tổ chức khảo sát và lập đề án bố trí sắp sếp dân cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66 vừa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng do mưa bão. Tại dự án này, nhiều tuyến đường nội bộ bị xói lở nghiêm trọng, ăn sâu vào lòng đường, tạo thành hàm ếch lớn. Thậm chí, có những đoạn đất đắp hai bên đường bị xói lở tạo thành mương sâu hoắm, nhiều khối đất sạt trượt, chảy dài...

