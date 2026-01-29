HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án dân cư 60 tỉ đồng vừa làm xong đã xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Dự án bố trí dân cư 60 tỉ đồng tại Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng ngay sau khi hoàn thành, chưa có người dân đến ở.

Ngày 29-1, đơn vị thi công vẫn đang tiến hành sửa chữa tại Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung ở điểm dân cư số 66, thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 60,7 tỉ đồng, gồm 3 gói thầu, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum trước đây (nay là Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư. Trong đó, Liên danh Công ty TNHH Tân Bình và Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kon Tum thi công hạng mục đường giao thông và san nền.

Nhiều hạng mục tại Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung ở điểm dân cư số 6 đã hư hỏng

Gói thầu hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 4-2025. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 8-2025, khi các đợt mưa lớn xảy ra, khu vực dự án xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Có mặt tại dự án này, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận hiện dự án chưa có cư dân đến ở. Tuy vậy nhiều tuyến đường nội bộ dự án bị xói lở nghiêm trọng, ăn sâu vào lòng đường tạo thành hàm ếch lớn.

Thậm chí, có những đoạn đất đắp hai bên đường bị xói lở tạo thành mương sâu hoắm, nhiều khối đất sạt trượt, chảy dài...

Dự án dân cư 60 tỉ ở Quảng Ngãi tan nát sau mưa lớn - Ảnh 2.

Dự án mới hoàn thành, bàn giao, hiện chưa có người dân đến ở

Dự án dân cư 60 tỉ ở Quảng Ngãi tan nát sau mưa lớn - Ảnh 3.

Nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng, xuống cấp

Dự án dân cư 60 tỉ ở Quảng Ngãi tan nát sau mưa lớn - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường bị xói lở nghiêm trọng

Dự án dân cư 60 tỉ ở Quảng Ngãi tan nát sau mưa lớn - Ảnh 5.

Một bên đường bị hư hỏng, xói lở tạo thành rãnh sâu

Dự án dân cư 60 tỉ ở Quảng Ngãi tan nát sau mưa lớn - Ảnh 6.

Nền đất bị hư hỏng ăn sâu vào phần lòng đường

Theo Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi, qua kiểm tra thực tế, mái taluy tại các khu san nền số 8, 9, 10, 11, 12 và 13 bị xói lở; một số vị trí lề đường, cọc tiêu và rãnh gia cố cũng bị hư hỏng. Nguyên nhân được xác định do lượng mưa lớn trong mùa mưa gây sạt lở.

Dự án đang trong thời gian bảo hành, Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Ia Tơi đã có văn bản yêu cầu nhà thầu khắc phục các hư hỏng.

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

(NLĐO) - Đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở nặng 42 điểm, dự kiến sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục

Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

(NLĐO)- Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường dâng cao kỷ lục khiến hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Quốc lộ 19 vừa làm đã "tan nát", địa phương cương quyết không nhận bàn giao

(NLĐO) - Chính quyền địa phương có văn bản "cương quyết không nhận bàn giao" khi Quốc lộ 19 vừa nâng cấp, sửa chữa xong đã hư hỏng.

