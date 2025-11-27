HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

Kỳ Nam

(NLĐO) - Đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở nặng 42 điểm, dự kiến sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục

Chiều 27-11, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh có nhiều điểm bị sạt lở 1/2 nền đường, có đoạn kéo dài khoảng 100 m, sạt sâu hơn 5 m, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

"Anh em thi công khắc phục sửa chữa đang lập hồ sơ. Dự kiến phải mất 2 tháng mới cơ bản xong" - ông Huyền cho biết.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 1.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 2.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra đoạn đường sạt lở nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C

Theo đơn vị bảo trì đường, cho biết tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị hỏng rất nặng, mặt đường phát sinh ổ gà xen nứt gãy, sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m2

Tổng cộng có 42 điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá khoảng 104.530 m3 và 100 cây ngã đổ, trong đó có 19 điểm tắc đường hoàn toàn. Có những đoạn bị các khối đá nặng hàng trăm tấn lăn xuống chắn ngang khiến đơn vị bảo trì không thể tiếp cận các điểm phía trên.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 3.

Đoạn đường đèo nứt toác

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 4.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 5.

Đoạn đường nứt toác nằm ở Km36+700 (thuộc Quốc lộ 27C) mặt đường và taluy âm sụt lún dài 100 m, rộng 10 m, sâu khoảng 5 m.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 6.

Giao thông ách tắc, đơn vị thi công mở một lối nhỏ 1 làn xe nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 7.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 8.

Đơn vị thi công đã khẩn trương khắc phục sự cố

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nổ mìn phá đá, nhưng rất chậm do phá được một điểm thì công nhân phải lên hốt dọn xong mới phá được điểm khác.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 9.

Ở độ cao 500 m, một tảng đá sạt lở chắn ngang đèo Khánh Lê

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 10.

Quân khu 5 và Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh bàn phương án dùng mìn phá đá

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 11.

Các chiến sĩ khoan mìn chuẩn bị phá đá sạt lở

Hiện nay, có rất nhiều đất, đá cheo leo trên vách đèo, trong khi thời tiết còn diễn biến bất thường, cơn bão số 15 đang có nguy cơ đổ bộ vào Khánh Hòa. Mặc dù đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ngày đêm khắc phục nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian thông xe 1 làn trên tuyến đường này.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 12.

Đường đèo Khánh Lê nát tan, cần 2 tháng để khắc phục - Ảnh 13.

Việc tiếp cận khu vực sạt lở rất khó khăn

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế giám sát chặt chẽ công tác khắc phục; Sở Xây dựng cử người tại các điểm sạt lở để nắm tình hình, báo cáo, cập nhật về UBND tỉnh, trong đó lưu ý điều tiết khắc phục trước mắt và lâu dài. 

Được biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục tình trạng hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Vì vậy, Sở Xây dựng căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ chế cho phép để vận hành việc tổ chức thi công sửa chữa, đảm bảo an toàn, tiến độ.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê nứt toác, Quốc lộ 1 tê liệt

Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê nứt toác, Quốc lộ 1 tê liệt

(NLĐO)- Lực lượng chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không cố vượt đèo vì nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nỗ lực thông tuyến tạm đèo Khánh Lê trong 48 giờ tới

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh sau khi thông tuyến, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho đèo Khánh Lê

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Sức khỏe 11 người bị mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn tốt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa họ trở về Đà Lạt trong đêm 18-11

tỉnh Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng phó chủ tịch đơn vị thi công khắc phục sự cố Khánh Lê
    Thông báo