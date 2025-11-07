HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

T.Trực

(NLĐO)- Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường dâng cao kỷ lục khiến hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Sáng 7-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh thiệt hại ban đầu do bão số 13 Kalmaegi. Do ảnh hưởng bão số 13, vùng ven biển và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10… gây thiệt hại khá nặng nhiều địa phương. Toàn tỉnh có 3 người mất tích (tại đặc khu Lý sơn), bị thương 3 người.

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 1.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tàn phá nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ), nay là Tịnh Khê

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 2.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tàn phá nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ), nay là Tịnh Khê

Cùng với gió bão số 13 Kalmaegi, trong đêm 6-11 xảy ra lốc xoáy tại xã Long Phụng, cùng triều cường dâng cao kỷ lục đã khiến hàng trăm nhà dân ven biển đặc khu Lý Sơn, xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… bị ngập. Rất nhiều nhà, tài sản của người dân bị triều cường, lốc xoáy làm tốc mái, sụp đổ.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều cây cối ở bãi biển Mỹ Khê bị gãy đổ

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều công trình, nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ) bị hư hỏng nặng

Đường ven biển xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi bị bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường gây hư hỏng nặng

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 3.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường "đánh" hư hỏng tuyến đường ven biển ở xã Long Phụng

Dưới đây là những hình ảnh thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi:

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 4.

Nhà cửa hàng trăm hộ ở nhiều thôn bị hư hỏng

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 5.

Bão vừa đi qua, triều cường lớn ập tới

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 6.

Người dân dọn dẹp sau khi bị triều cường "quét" qua

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 7.

Nhà cửa bị xói lở

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 8.

Theo người dân, phần lớn thiệt hại do triều cường quá lớn, cuốn trôi nhiều công trình, cây cối

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 9.

Triều cường cao kỷ lục gây ngập hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi trong đêm 6-11

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 10.

Nhiều nhà vừa thoát khỏi tàn phá bão số 13 Kalmaegi đã gặp triều cường lớn

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 11.

Đường giao thông bị chia cắt do rác thải từ triều cường cuốn vào

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 12.

Ngay trong sáng 7-11, lực lượng công nhân dọn vệ sinh

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 13.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến hàng dừa ở xã Tịnh Khê bị cuốn trôi, gãy đổ

Hình ảnh Quảng Ngãi "tan nát" do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường kỷ lục - Ảnh 14.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến hàng dừa ở xã Tịnh Khê bị cuốn trôi, gãy đổ

Tin liên quan

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

(NLĐO) – Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi khiến triều cường tại Quảng Ngãi dâng cao "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

CLIP: Lốc xoáy bất ngờ giữa bão số 13 ở Quảng Ngãi

(NLĐO)- Thông tin sơ bộ, hiện có nhiều nhà bị hư hỏng, tốc mái do trận lốc xoáy đột ngột giữa mưa bão.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ gây hậu quả lớn nhiều tỉnh miền Trung, lực lượng quân đội xuất quân hỗ trợ người dân ứng phó.

tỉnh Quảng Ngãi đường giao thông đường ven biển người mất tích bão số 13 Kalmaegi
    Thông báo