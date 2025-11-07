Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

Sáng 7-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh thiệt hại ban đầu do bão số 13 Kalmaegi. Do ảnh hưởng bão số 13, vùng ven biển và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10… gây thiệt hại khá nặng nhiều địa phương. Toàn tỉnh có 3 người mất tích (tại đặc khu Lý sơn), bị thương 3 người.
Cùng với gió bão số 13 Kalmaegi, trong đêm 6-11 xảy ra lốc xoáy tại xã Long Phụng, cùng triều cường dâng cao kỷ lục đã khiến hàng trăm nhà dân ven biển đặc khu Lý Sơn, xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… bị ngập. Rất nhiều nhà, tài sản của người dân bị triều cường, lốc xoáy làm tốc mái, sụp đổ.
Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều cây cối ở bãi biển Mỹ Khê bị gãy đổ
Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều công trình, nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ) bị hư hỏng nặng
Đường ven biển xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi bị bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường gây hư hỏng nặng
Dưới đây là những hình ảnh thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi:
