Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

Sáng 7-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh thiệt hại ban đầu do bão số 13 Kalmaegi. Do ảnh hưởng bão số 13, vùng ven biển và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10… gây thiệt hại khá nặng nhiều địa phương. Toàn tỉnh có 3 người mất tích (tại đặc khu Lý sơn), bị thương 3 người.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tàn phá nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ), nay là Tịnh Khê

Cùng với gió bão số 13 Kalmaegi, trong đêm 6-11 xảy ra lốc xoáy tại xã Long Phụng, cùng triều cường dâng cao kỷ lục đã khiến hàng trăm nhà dân ven biển đặc khu Lý Sơn, xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… bị ngập. Rất nhiều nhà, tài sản của người dân bị triều cường, lốc xoáy làm tốc mái, sụp đổ.

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều cây cối ở bãi biển Mỹ Khê bị gãy đổ

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến nhiều công trình, nhà dân ở xã Tịnh Kỳ (cũ) bị hư hỏng nặng

Đường ven biển xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi bị bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường gây hư hỏng nặng

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường "đánh" hư hỏng tuyến đường ven biển ở xã Long Phụng

Dưới đây là những hình ảnh thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi:

Nhà cửa hàng trăm hộ ở nhiều thôn bị hư hỏng

Bão vừa đi qua, triều cường lớn ập tới

Người dân dọn dẹp sau khi bị triều cường "quét" qua

Nhà cửa bị xói lở

Theo người dân, phần lớn thiệt hại do triều cường quá lớn, cuốn trôi nhiều công trình, cây cối

Triều cường cao kỷ lục gây ngập hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi trong đêm 6-11

Nhiều nhà vừa thoát khỏi tàn phá bão số 13 Kalmaegi đã gặp triều cường lớn

Đường giao thông bị chia cắt do rác thải từ triều cường cuốn vào

Ngay trong sáng 7-11, lực lượng công nhân dọn vệ sinh

Bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường khiến hàng dừa ở xã Tịnh Khê bị cuốn trôi, gãy đổ