Kinh tế

Dự án đình đám ở tứ giác Bến Thành có diễn biến mới

Sơn Nhung

(NLĐO) - Ngày 13-5, tập đoàn Masterise Group chính thức công bố triển khai dự án One Central Saigon tại khu "đất vàng" đối diện Chợ Bến Thành, TPHCM

Dự án tọa lạc tại khu đất "tứ giác Bến Thành", với bốn mặt tiền đường gồm Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính (thuộc quận 1 cũ).

Chính thức công bố tòa tháp đôi One Central Saigon ngay tại "tứ giác Bến Thành" - Ảnh 1.

Dự án tại khu đất "tứ giác Bến Thành" chính thức hồi sinh sau thời gian dài ngừng thi công

Dự án được phát triển trên khu đất rộng hơn 8.500 m², gồm hai tòa tháp nằm trên khối đế thương mại - dịch vụ. Tổng diện tích thương mại khoảng 19.990 m², bố trí trên 7 tầng nổi và 6 tầng hầm.

Không gian bán lẻ được định vị theo phân khúc cao cấp, tập trung vào các thương hiệu xa xỉ, dịch vụ chọn lọc và ẩm thực quốc tế.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 thông qua hành lang ngầm. Điều này giúp dự án liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của TPHCM, đồng thời gia tăng khả năng kết nối tại khu vực trung tâm.

Với vị trí nằm tại lõi trung tâm lịch sử và thương mại của TPHCM, One Central Saigon được định hướng trở thành điểm nhấn mới về thương mại, lưu trú và dịch vụ cao cấp của TPHCM.

Công bố dự án One Central Saigon tại tứ giác Bến Thành , TP HCM năm 2026 - Ảnh 3.

Toàn cảnh dự án One Central Saigon

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc điều hành miền Nam của Masterise Group, cho biết sau nhiều giai đoạn triển khai, One Central Saigon được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng, nơi hội tụ các chuẩn mực quốc tế cùng bản sắc và năng lượng phát triển của TPHCM.

Dự án lấy cảm hứng từ hình tượng "Song Long ngậm ngọc" - biểu tượng trong văn hóa phương Đông gắn với sự thịnh vượng và sức mạnh. Hai tòa tháp được thiết kế vươn cao, hội tụ quanh một điểm trung tâm nhằm tạo dấu ấn kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang yếu tố bản sắc Việt.

 One Central Saigon được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, gồm văn phòng hạng A+, khách sạn The Ritz-Carlton Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences Saigon nhằm hướng đến nhóm khách hàng có giá trị tài sản cao, chuyên gia quốc tế và giới doanh nhân.

Công bố dự án One Central Saigon tại tứ giác Bến Thành , TP HCM năm 2026 - Ảnh 4.

Phần thiết kế mặt tiền dự án

Dự án One Central Saigon có lịch sử khá đặc biệt. Khu đất này trước đây từng gắn với dự án The Spirit of Saigon và có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Sau đó được chuyển nhượng cho Tập đoàn Bitexco.

Từ năm 2025, nhiều biển hiệu và thông tin tại công trường cho thấy dự án được phát triển dưới thương hiệu của Masterise Group.


