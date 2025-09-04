HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến

Quang Nhật

(NLĐO) - Cồn Hến nằm giữa sông Hương trứ danh với món bún hến từng bị quy hoạch treo hơn 2 thập kỷ, nay hứa hẹn sẽ được làm đẹp bởi một dự án gần 1.000 tỉ đồng.

Cồn Hến – vùng đất được phù sa bồi lấp giữa sông Hương, có diện tích gần 33 ha, thuộc phường Vỹ Dạ (TP Huế), từ lâu vốn được biết đến với làng ẩm thực trứ danh bún hến, cơm hến, là nơi dân cư đông đúc, gắn bó nhiều đời.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 1.

Cồn Hến nằm giữa dòng Hương, từ lâu đã nổi tiếng với món ăn dân giã là cơm hến, bún hến.

Năm 1998, Cồn Hến từng được quy hoạch thành khu du lịch cao cấp. Thế nhưng, dự án "treo" hàng chục năm khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đến năm 2022, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) mới chính thức xóa bỏ quy hoạch cũ, trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 2.

Cồn Hến nhìn từ phía hạ nguồn sông Hương.

Giờ đây, một bước ngoặt mới đang mở ra. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (UBND TP Huế) vừa trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) với tổng kinh phí riêng phần đường khoảng 925 tỉ đồng, chưa tính hạng mục cầu Phú Lưu. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 445 tỉ đồng.

Dự án dự kiến xây dựng tuyến kè bê tông đúc sẵn bao quanh Cồn Hến dài khoảng 3,2 km, kết hợp bến nước phục vụ sinh hoạt, cửa thoát nước; tuyến đường bộ trên đỉnh kè dài 2,5 km; chỉnh trang bờ sông với cây xanh, cỏ, điện chiếu sáng, đường dạo, tiểu cảnh, bãi đỗ xe… 

Ngoài ra, sẽ đầu tư trục đường Ưng Bình dài 188 m. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, bắt đầu từ năm 2026.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 3.

Cồn Hến là nơi nổi tiếng với món ăn cơm hến, bún hến, mì hến và cả chè bắp do người dân trồng tại vùng đất này.

Theo tính toán, khoảng 6,25 ha đất bị ảnh hưởng, trong đó 3,72 ha phải thu hồi; số hộ dân chịu tác động khoảng 267, có 178 hộ phải di dời tái định cư.

Thông tin về dự án khiến người dân Cồn Hến phấn khởi. Sau hơn hai thập kỷ "án binh bất động" bởi quy hoạch cũ, nay bà con tin tưởng rằng một diện mạo mới, khang trang và văn minh sẽ được hình thành. "Chúng tôi mong chờ ngày Cồn Hến trở thành một điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp, vừa giữ nghề truyền thống vừa tạo sinh kế ổn định" - một hộ dân chia sẻ.

Với dự án chỉnh trang này, Cồn Hến không chỉ thoát khỏi bóng mờ "dự án treo" mà còn hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch của xứ Huế, nối kết giữa giá trị truyền thống và phát triển đô thị hiện đại. Và hứa hẹn du khách sẽ đến với Cồn Hến nhiều hơn khi ở đây vốn trứ danh món ăn cơm hến, bún hến.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 4.

Trong đề án chỉnh trang Cồn Hến với kinh phí dự kiến 925 tỉ đồng, chưa tính hạng mục cầu Phú Lưu.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 5.

Một nhánh sông Hương khi chảy qua Cồn Hến.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 6.

Những ngôi nhà dân tại Cồn Hến. Tại đây có nhiều nhà vẫn gắn bó với nghề cào hến, chế biến hến và bán cơm hến, bún hến.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 7.

Sau bao năm sống khổ vì quy hoạch "treo", giờ đây người dân Cồn Hến phấn khởi khi hay tin có dự án chỉnh trang với kinh phí lơn.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 8.

Những căn nhà của người dân tại thủ phủ bún hến.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 9.

Phú Lưu - cây cầu duy nhất nối Cồn Hến với bên ngoài, được xây dựng khá lâu, nay chật hẹp, ảnh hưởng đến giao thông, phát triển ở Cồn Hến. Vì vậy, dù biết xứ cồn này nổi tiếng món cơm hến, bún hên nhưng nhiều du khách vẫn ngại vào.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 10.

Cồn Hến nằm giữa dòng Hương, nổi tiếng với món cơm hến, bún hến.

Dự án gần 1.000 tỉ làm đẹp xứ cồn nổi tiếng với bún hến- Ảnh 11.

Đối diện hướng Tây Nam của Cồn Hến là Đập Đá và trung tâm TP Huế.

    Thông báo