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Thời sự

Dự án Golden Hills City của Trung Nam được áp dụng cơ chế đặc thù

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa đưa dự án Golden Hills City của Tập đoàn Trung Nam vào diện áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký quyết định bổ sung dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) của Công ty CP Trung Nam vào danh mục dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Đây là đợt công bố thứ hai của thành phố. Trước đó, 350 dự án và khu đất đã được đưa vào danh mục này.

Dự án Golden Hills City nằm trên địa bàn các phường Hải Vân và Liên Chiểu. Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 12 Nghị quyết 29.

Dự án Golden Hills City của Trung Nam được áp dụng cơ chế đặc thù - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục đang xây dựng dang dở tại dự án Golden Hills City

Cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tại dự án Golden Hills City. Thanh tra kết luận việc UBND TP Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu là chưa đúng quy định. 

Bên cạnh đó, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất cũng được xác định vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục pháp lý và xác định đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh của dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định. Việc dự án được đưa vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án.

Golden Hills City là khu đô thị quy mô hơn 340 ha ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, được triển khai từ năm 2008 và nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tên gọi cũng như diện tích

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