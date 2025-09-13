Ngày 13-9, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết Chánh Thanh tra TP Trần Thị Kim Hoa vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện dự án Hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng).

Theo kết luận, dự án Hồ chứa nước Lộc Đại được triển khai thi công từ năm 2018, vốn đầu tư hơn 291 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (nay trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Dự án hồ chứa nước Lộc Đại chậm tiến độ trong thời gian dài

Mục tiêu dự án nhằm cung cấp nước tưới cho 500 ha đất canh tác của 2 xã Quế Hiệp, Quế Thuận (huyện Quế Sơn cũ), góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ, giảm nhẹ ngập lụt hạ lưu và vùng dân cư…

Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Hồ chứa nước Lộc Đại ở Đà Nẵng

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ năm 2018 đến 2020. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho phép kéo dài đến hết tháng 12-2025.

Dù được gia hạn tiến độ nhưng dự án vẫn "án binh bất động" trong thời gian dài. Trước tình hình đó, tháng 3-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra TP Đà Nẵng) tổ chức thanh tra toàn diện dự án.

Kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng cho thấy công tác triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Lộc Đại có rất nhiều tồn tại, sai phạm dẫn đến chậm trễ về tiến độ…

Trong đó, nguyên nhân chính là do chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam không lập thủ tục đưa vào quy hoạch để khai thác đất đắp đập đối với 3 bãi vật liệu, được đơn vị tư vấn xác định ở giai đoạn lập báo cáo dự án đầu tư (trong đó có mỏ Nổng Trọc) - mà chọn 3 mỏ đất khác.

Đến thời điểm hiện nay, sau khi không xin khai thác được 3 mỏ đất tự ý chọn thì quay lại xin cấp phép khai thác đối với các mỏ do đơn vị tư vấn xác định.

Tháng 6-2023, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) đi kiểm tra thực tế dự án để tháo gỡ vướng mắc, tuy nhiên đến thời điểm này dự án vẫn đang "bế tắc", phải xin gia hạn tới cuối năm 2028

"Qua đó, cho thấy công tác quản lý của chủ đầu tư còn yếu kém, làm lãng phí thời gian, ngân sách nhà nước, công trình chậm tiến độ, hiện nay vẫn còn bế tắc chưa triển khai thi công hoàn thành để đưa vào sử dụng, gây dư luận không tốt về dự án" - kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, Thanh tra Đà Nẵng xác định công tác khái toán giá trị đền bù giải phóng mặt bằng chưa chuẩn xác; hồ sơ khảo sát địa chất chưa đảm bảo, còn nhiều sai sót, không chính xác, thiếu độ tin cậy...

Một số hạng mục công trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng thiết kế và thực tế thi công; một số khoản thanh toán về chi phí tư vấn, chi phí khác nhưng không có hóa đơn…

Kiểm điểm cán bộ liên quan, cho gia hạn đến năm 2028!

Đến thời điểm hiện nay, dự án đã chậm tiến độ so với thời gian được phê duyệt ban đầu là 4 năm 6 tháng và tiến độ hoàn thành dự án được gia hạn đến 31-12-2025 là không thể thực hiện được.

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ rõ các sai phạm thuộc trách nhiệm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ), gồm Giám đốc, lãnh đạo phụ trách và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, giãn tiến độ hoàn thành dự án đến ngày 31-12-2028…

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tổ chức họp kiểm điểm chế độ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến các tồn tại sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đối với các cán bộ liên quan đến sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tổng hợp, đề xuất báo cáo về Sở Nội để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, kiểm điểm theo quy định.

Thanh tra cũng yêu cầu thu hồi nợ tạm ứng hơn 322 triệu đồng, khấu trừ thuế GTGT vãng lai của các doanh nghiệp hơn 41 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán hơn 145 triệu đồng…